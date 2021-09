Il vestito giusto è in grado di stravolgere l’aspetto di una persona, specialmente quando gioca su colori e silhouette giusti. L’abito lungo è un capo che proprio non può mancare nell’armadio, ma ogni tipologia di fisico richiede modelli e piccoli dettagli differenti.

Chi pensa di poterlo usare solo in occasioni formali o cerimonie sbaglia di grosso perché, con i giusti accorgimenti, l’abito lungo è perfetto per moltissime occasioni. Per valorizzare il fisico ed essere perfette in ogni occasione basta scegliere quest’abito particolare con precise caratteristiche. Ecco come valorizzare le proprie forme in pochi e semplicissimi passi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come scegliere l’abito lungo perfetto per valorizzare le proprie forme

Le donne che hanno qualche rotondità in più nella zona della pancia e dei fianchi sono quelle che potrebbero avere qualche difficoltà in più. Il punto di forza di questi fisici sono solitamente le gambe molto esili e le caviglie sottili.

Indossare un abito lungo significa nascondere il proprio punto di forza, se non si conoscono alcuni piccoli trucchi importanti. Le donne con queste caratteristiche dovrebbero puntare su un modello con spacco abbastanza profondo, oppure sulle trasparenze. In quest’ultimo caso, basterà scegliere un abito a doppio strato, ossia un modello in cui l’abito presenta uno strato trasparente che lascia intravedere un abito corto.

Le donne che hanno maggiori rotondità nella zona delle cosce, ma hanno pancia piatta e ventre sottile, devono creare volume sulle spalle. Largo spazio a volant e rouches o alle maniche vaporose, ma sempre con abiti ben attillati sulla pancia.

È incredibile che per valorizzare il fisico ed essere perfette in ogni occasione basta scegliere quest’abito particolare

Le donne che, invece, sono longilinee e non hanno troppe forme devono puntare su ricami e fantasie che rompano le forme squadrate del corpo. Fiori, ricami particolari o geometrie accese servono a richiamare l’attenzione in precise zone del corpo.

Il consiglio è anche quello di scegliere maxi-dress con scolli decisi sulla schiena, in modo da accentuare la naturale femminilità di questo fisico.

Chi non ha problemi di proporzioni e ha fianchi e spalle della stessa larghezza sceglierà l’abito lungo con maggiore serenità. È pur vero che è poco valorizzante per questo fisico indossare abiti “a tunica”. Il punto vita dovrebbe sempre essere il punto focale dell’intero outfit.

Un piccolo trucco consiste nello scegliere accessori come le cinture, che aiutano ad attirare l’attenzione in questa zona. Sono proprio loro le strepitose protagoniste delle passerelle nella stagione 2021 e c’è solo l’imbarazzo della scelta!