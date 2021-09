Le piante rampicanti sono un tipo di vegetale molto affascinante i cui forti rami crescono sani e rigogliosi solo se aggrappati ad un sostegno. Con le loro foglie e fiori dai colori meravigliosi abbelliscono muri, pergolati e ringhiere di casa.

Ma non solo, sono perfette per creare delle stupende zone d’ombra e nascondere facciate rovinate e antiestetiche. Ad esempio possiamo prenderci cura di questa pianta rampicante dalla crescita vigorosa perfetta per decorare muri e pergolati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta rampicate dalla magnifica fioritura autunnale perfetta per decorare pergolati e ringhiere di casa

Le piante rampicanti non fioriscono solo in estate, ma ci regalano dei colori meravigliosi anche in inverno. È il caso di questa pianta ornamentale dal design decorativo che prende il nome di Sundaville.

Un arbusto sempreverde molto vivace, originario dell’America Meridionale. La Sundaville fiorisce in primavera fino all’autunno e ci regala dei fiori a forma di trombetta, dai colori rosa e rosso rubino. I rami sono lunghi e intrecciati, mentre le foglie sono fitte e dal colore verde brillante.

Come si coltiva questa pianta rampicante

Proprio come questa pianta che si semina in estate e si ammira in inverno, anche la Sundaville se curata adeguatamente, regala dei fiori nei mesi meno caldi. Infatti, ecco la pianta rampicate dalla magnifica fioritura autunnale perfetta per decorare pergolati e ringhiere di casa.

La sua coltivazione è molto semplice e la pianta non necessita di particolari cure.

La Sundaville ama la luce ma non i luoghi troppo esposti al sole e al vento. È una pianta molto resistente ma non sopporta il gelo e le temperature rigide.

Predilige i terreni leggeri, ricchi di sostanze organiche e ben drenati per evitare problemi alle radici. La Sundaville deve essere innaffiata regolarmente, ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua. Ricordiamo di svuotare il sottovaso per evitare che la pianta marcisca.

La concimazione dovrà avvenire durante i mesi primaverili ed estivi, prediligendo dei fertilizzanti a base di azoto, fosforo e potassio. Mentre la potatura, di solito, avviene dopo la fioritura e serve per accorciare i rami ed eliminare quelli secchi.

Le malattie più frequenti

Come tutte le piante anche la Sundaville, teme gli afidi e i parassiti. In particolare la cocciniglia cotonosa che succhia la linfa delle foglie fino a farle ammalare e morire e il ragnetto rosso che le ingiallisce.

Possiamo risolvere questi problemi utilizzando degli antiparassitari chimici o di origine naturale.