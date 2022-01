Dicono che la regina dei fiori sia la rosa, ma la splendida orchidea ha ben poco da invidiarle. È la pianta che con la sua delicata bellezza domina balconi e davanzali in questo freddo periodo. Già, perché alcune delle specie più diffuse come la Phalaenopsis fioriscono proprio con l’inverno.

Questo fiore incantevole, purtroppo, è anche molto delicato e, se vogliamo che duri a lungo, non possiamo trascurare le cure necessarie. Oltre alle foglie e i petali, anche le radici vanno tutelate e hanno bisogno delle giuste condizioni per prosperare.

Per fortuna, non è necessario rivolgersi agli esperti del pollice verde per mantenere in forma la nostra orchidea. Al contrario, con una semplice mossa potremo permetterle di restare in salute per molto tempo.

Il vaso migliore

Per la corretta riuscita del nostro stratagemma è fondamentale la scelta del vaso per la nostra piantina. Nel caso dell’orchidea, ci sono pochi dubbi. Il contenitore che dovremmo preferire è trasparente e di plastica.

Questa scelta andrà a beneficio delle radici, che potranno entrare in contatto più diretto con la luce solare e crescere sane. Inutile dire che la salute dell’apparato radicale è di assoluta importanza per il benessere generale della pianta.

Per un’orchidea dalla salute di ferro è questa la semplicissima operazione che la salvaguarda alle radici

Ora che abbiamo scelto dove mettere a dimora la nostra orchidea, possiamo attuare il nostro sistema. Il processo è davvero semplice: ci basterà fare tanti forellini attorno al vaso. Anche per questo motivo la plastica ci può venire in aiuto.

Prendiamo in mano un paio di forbicine abbastanza appuntite e incidiamo più volte il contenitore. Facciamo molta attenzione a non toccare le radici per non rischiare di danneggiarle. Possiamo anche scegliere di scaldare la punta di un cacciavite, per facilitarci il compito.

I vantaggi di questo metodo

Molti si domanderanno a che serve bucare ripetutamente il vaso della pianta. La risposta è semplice: innanzitutto, permetterà di far passare più aria tra le radici. Questo è importante per prevenire il marcimento. Infatti, faremo sì che il terriccio si asciughi più rapidamente, evitando che si inzuppi a causa delle innaffiature magari troppo abbondanti.

In secondo luogo, scongiureremo la formazione di muffe e funghi che attaccherebbero tutto l’apparato radicale della piantina, indebolendola. Per un’orchidea dalla salute di ferro, dunque, è questa la semplicissima operazione che la salvaguarda alle radici.