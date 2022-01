L’inverno porta sulle nostre tavole una varietà di verdure gustose e nutrienti. Con carciofi, zucca, verza e bieta, possiamo realizzare portate ricche di gusto. Dai primi piatti della tradizione ai piatti un po’ più elaborati, ai fornelli abbiamo l’opportunità di sbizzarrire la nostra creatività. Alle volte optiamo per le vellutate o le minestre di verdura, altre ci cimentiamo nella preparazione di colorate zuppe. Alcune ricette sono una vera e propria coccola calda nelle fredde serate invernali. Inoltre, nella maggior parte dei casi, sono facili da preparare e soprattutto veloci.

Mix vincente

Ovviamente le verdure non sono le uniche protagoniste delle nostre preparazioni invernali. Le nostre ricette diventano ancor più gustose e cremose anche grazie all’aggiunta dei legumi. Ceci, fagioli, lenticchie rappresentano la compagnia ideale per realizzare delicate preparazioni. Ecco perché in questa ricetta andremo a preparare una zuppa di ceci con le verdure che la stagione invernale ci offre. Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e il procedimento:

400 gr. di ceci precotti;

600 gr. di zucca;

200 gr. di bietole;

100 gr. di pancetta.

100 gr. di parmigiano grattugiato;

2 cipolle rosse di Tropea;

3 bacche di ginepro;

2 foglie di alloro;

4 fette di pane;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe q.b.

Occorrono solo 30 minuti per preparare questa delicata zuppa invernale di ceci e bietole colorata e ricca di gusto

Cominciamo a pulire le cipolle e affettiamole finemente. Passiamo poi alla pulizia delle verdure. Tagliamo la zucca, quindi svuotiamola dei semi interni ed eliminiamo la buccia, tagliamo la polpa a dadini. Laviamo le biete e tagliamole a striscioline sottili. In un tegame versiamo un goccio d’olio d’oliva, aggiungiamo la cipolla affettata, la pancetta e le bacche di ginepro. Lasciamo rosolare e insaporire gli ingredienti a fiamma bassa finché le cipolle non si saranno ammorbidite. Aggiungiamo poi un mezzo bicchiere d’acqua e la zucca, lasciandola rosolare per qualche minuto a fiamma media.

Uniamo al tegame i ceci, le bietole tagliuzzate, il sale, il pepe e dell’acqua fino a coprire completamente gli ingredienti. Aggiungiamo le foglie d’alloro e mescoliamo gli ingredienti, copriamo poi con un coperchio e lasciamo cuocere la zuppa a fiamma media per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, togliamo il coperchio e continuiamo la cottura della zuppa per altri 15 minuti.

Terminiamo e guarniamo il piatto

Dopo i 15 minuti, eliminiamo le bacche di ginepro, le foglie d’alloro e serviamo in tavola la nostra golosa zuppa. A piacere possiamo guarnirla con una manciata di parmigiano grattugiato, pepe e un filo d’olio a crudo. Se preferiamo possiamo tostare in padella o in forno del pane creando dei croccanti crostini con cui accompagnare la zuppa invernale. Dunque, occorrono solo 30 minuti per preparare questa delicata zuppa invernale di ceci e bietole colorata e ricca di gusto che riscalderà le nostre giornate invernali.

