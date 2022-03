Da qualche anno la Puglia è sempre più ricercata dai turisti, italiani e stranieri. Del resto, vanta spiagge caraibiche con sabbia bianca e acque trasparenti. In Puglia, tuttavia, non ci sono soltanto spiagge e mare. Il “tacco d’Italia” ha davvero molto da offrire. Pensiamo ad esempio a Lecce che, con i suoi edifici barocchi, è soprannominata la Firenze del Sud. Ma anche a Taranto, “la città dei due mari”. Tra borghi e castelli, la Puglia è una Regione che si può vivere tutto l’anno e non solo in estate.

La primavera, ad esempio, è perfetta per esplorare la Valle d’Itria. Nota anche come Valle dei trulli, questa zona è caratterizzata da infinite distese di ulivi. Collocata tra le provincie di Bari e Brindisi, comprende i comuni di Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli. Per non fare torto a nessuno, li abbiamo elencati in ordine alfabetico.

Per un’indimenticabile vacanza romantica, ecco 3 strutture molto particolari ed esclusive dove soggiornare in una località da sogno

Se si vuole vivere un’esperienza davvero suggestiva, l’ideale sarebbe soggiornare in una tipica masseria o all’interno di un trullo.

I trulli sono costruzioni coniche molto particolari. Considerate Patrimonio dell’Umanità, sono realizzati in pietra a secco. La pianta è circolare e le mura sono molto spesse per garantire la conservazione del calore in inverno. La copertura è costituita da una pseudo cupola molto caratteristica.

In origine, i trulli erano la tipica costruzione contadina. Oggi i trulli sono una grande attrazione turistica. Molti sono stati trasformati in negozi, musei, ristoranti e B&B.

Per trovare la struttura ricettiva più adatta a noi, possiamo fare delle comode ricerche online, per esempio sfruttando diverse piattaforme che ne raccolgono diverse, con caratteristiche e prezzi. Ecco di seguito, a titolo esemplificativo, una selezione di strutture ricettive caratteristiche.

Dimora Sumerano

A 2 km da Alberobello (Strada Colucci 21, Ex Contrada Volpe), Dimora Sumerano è allestita in un tipico trullo pugliese. Offre sistemazioni in stile rustico dotate di patio e attrezzatura utile per fare il barbecue. Tutti i trulli hanno un camino, un’area salotto, angolo cottura completamente attrezzato con forno e lavatrice. Presente un bagno con asciugacapelli e bidet. Parcheggio privato gratuito in loco.

Trullieu Guesthouse Alberobello

Situata nel quartiere Trulli di Alberobello, la Trullieu Guesthouse Alberobello offre camere e appartamenti con letti in ferro battuto, pareti in pietra a vista e aria condizionata. Tutte le sistemazioni dispongono di bagno con set di cortesia e asciugacapelli. Gli appartamenti hanno anche una cucina con lavastoviglie. A disposizione anche un giardino con barbecue. Connessione WI FI gratuita e servizio di noleggio biciclette.

Trulli e Puglia Resort

Resort a conduzione familiare che comprende alloggi nel rione Monti, a circa 250 metri dalla reception. Tutti i trulli, con pareti in pietra, dispongono di ampio soggiorno, angolo cottura e bagno privato. Alcuni hanno anche un patio indipendente. Il Trulli e Puglia Resort ospita una caffetteria con enoteca dove, tutte le mattine, viene servita la colazione.

La struttura comprende anche un negozio di tipici prodotti locali.

Possibilità di prenotare pacchetti benessere presso un centro Spa affiliato, nonché di fare visite guidate con degustazione di specialità gastronomiche.

L’occasione è imperdibile, dunque, per assaggiare bontà come l’olio, il caciocavallo e la burrata di Andria.

Abbiamo così visto dove soggiornare per un’indimenticabile vacanza romantica.

Caratterizzata da una stupenda e variegata natura, la Puglia offre infine la possibilità di fare itinerari insoliti, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo.

