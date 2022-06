Ecco come raggiungere tutti i propri obiettivi in 4 passi con un metodo straordinariamente efficace

Pensare positivo e allo stesso tenere tempo d’occhio eventuali ostacoli che potremmo incontrare durante il nostro cammino, è il mix ideale per raggiungere i propri obiettivi, secondo questo metodo efficace che esamineremo di seguito.

Alcuni lo chiamano anche “contrasto mentale”. Il metodo ha mostrato effetti positivi anche sulle abitudini alimentari malsane e sulle relazioni interpersonali tossiche.

Si chiama metodo WOOP, in soli 4 passaggi, aumenta la determinazione e contribuisce così a migliorare le proprie prestazioni e a raggiungere i propri obiettivi.

Il concetto di metodo WOOP è stato sviluppato dallo psicologo e accademico tedesco Gabriele Oettingen. Si compone di quattro passaggi straordinariamente efficaci per raggiungere tutti i propri obiettivi.

Secondo il metodo WOOP ideato dal dottor Oettingen, una persona ha bisogno solo di quattro passaggi per raggiungere i propri obiettivi.

Presenteremo tutti i passaggi in modo che ognuno possa metterli efficientemente in pratica. Vediamo i primi due.

Il primo necessario passo per mettere in pratica il metodo WOOP è il desiderio: pensare all’obiettivo che attualmente è importante raggiungere. Piccolo o grande non importa, l’importante è che sia realistico. Una volta pensato all’obbiettivo bisogna visualizzarlo nella propria mente.

Il secondo importantissimo passaggio è pensare al risultato. Pensare agli effetti positivi che si verificheranno se il proprio desiderio si avvererà può essere utile a raggiungere i propri obbiettivi con successo. Quando si pensa al risultato è importante chiudere gli occhi per un momento e rimanere con se stessi per alcuni minuti.

Gli ulteriori due passaggi del metodo WOOP

Ecco come raggiungere tutti i propri obbiettivi in 4 passi. Può sembrare un sogno, invece è realtà. Gli ulteriori due passaggi del metodo studiato dal dottor Oettingen sono i seguenti.

Il terzo passaggio è stabilire il proprio ostacolo. Bisogna chiedersi qual è per se stessi l’ostacolo più grande che si frappone tra noi e la realizzazione del proprio sogno.

Alcuni ostacoli potrebbero essere il tempo insufficiente, la mancanza di denaro, la mancanza di coraggio. Bisogna assolutamente stabilire qual è il proprio ostacolo e la propria barriera personale.

Il quarto e ultimo passaggio è progettare un piano. Pensare e stabilire un piano, una routine, per superare il proprio ostacolo e raggiungere il proprio obiettivo.

Il metodo WOOP va usato sempre, per piccoli e grandi sogni. Può essere usato per obiettivi professionali come un cambio di lavoro o una promozione, come diventare un leader importante, seguendo anche altri 12 importanti consigli.

Questo metodo può essere utilizzato anche per raggiungere obbiettivi personali come il dimagrimento o l’interruzione di una relazione tossica.

Quanto tempo bisogna dedicare a questi 4 passi del metodo WOOP?

Per implementare il metodo WOOP nella propria vita ci vogliono dai 5 ai 10 minuti ogni giorno.

Ci si può prendere questo tempo durante una passeggiata, una pausa lavoro, prima di addormentarsi; in qualsiasi momento della giornata. L’importante è che durante questi minuti non ci siano distrazioni.

