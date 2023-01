Per un’acconciatura sempre al top, ecco quali sono le migliori spazzole da usare se hai i capelli lisci, mossi o ricci

Sai che le spazzole per i capelli non sono tutte uguali? Vediamo quali sono le migliori da comprare e quali si adattano perfettamente ai capelli lisci, mossi e ricci

Per prendersi cura dei capelli e avere una chioma sana e folta è importante utilizzare sempre i prodotti giusti. Possiamo acquistare questi cosmetici nei negozi specializzati o dal nostro parrucchiere di fiducia. Ma possiamo anche preparare in casa e a costo zero, delle maschere naturali perfette per nutrire i capelli. Avocado, miele, yogurt, rosmarino e uovo gli ingredienti più utilizzati.

È importante saper usare correttamente il phon o la piastra, ma è l’uso della spazzola a cambiare il risultato finale della piega.

Per un’acconciatura sempre al top, ecco quali sono le spazzole da acquistare

Scegliere questo accessorio sembra molto facile, ma in realtà in commercio ce ne sono di diverse tipologie. Si differenziano per tipo di materiale, forma e utilizzo.

Trovare la spazzola perfetta per le nostre necessità ci aiuterà anche a mantenere i capelli sani ed eliminare le impurità che si accumulano sul cuoio capelluto. Spazzolarsi è un gesto che va eseguito delicatamente e almeno due volte, ecco perché scegliere una spazzola qualsiasi potrebbe spezzare i capelli, rovinarli e renderli più deboli.

La spazzola migliore da comprare è quella che si adatta al nostro tipo di capello. Per un’acconciatura sempre al top, ecco quali sono quelle da scegliere.

Spazzola per capelli lisci, fini, crespi, mossi e ricci

I capelli fini e lisci tendono a spezzarsi e diventare grassi molto facilmente. Sono completamente piatti alla radice e non tengono la piega. La spazzola migliore da usare è quella a forma rettangolare e piatta. Districa i capelli senza spezzarli.

Quelle più piccole sono perfette per dare volume, quelle più grandi eliminano il crespo. Se dopo aver asciugato i capelli, desideriamo una piaga mossa allora usiamo la classica spazzola tonda con il rullo in metallo.

Per i capelli mossi o ricci possiamo utilizzare un pettine con i denti larghi oppure una spazzola con le setole naturali e non fitte. Questi prodotti permettono di definire i ricci e le onde, senza rovinare i capelli.

Come pulirle

È importante ricordarsi di pulire regolarmente le spazzole. Questo per eliminare le impurità, lo sporco, acari e batteri.

Per prima cosa rimuoviamo tutti i capelli presenti sulla spazzola. Se non riusciamo a farlo con le mani utilizziamo un pettine.

Ora riempiamo una bacinella con dell’acqua e del sapone neutro. Puliamo per bene la spazzola aiutandoci con un vecchio spazzolino. Risciacquiamo per eliminare tutti i residui di sapone.

Possiamo anche immergerla in acqua e bicarbonato. Lasciamola in ammollo per 15 minuti e risciacquiamo abbondantemente.

Terminata l’operazione di pulizia asciughiamo la spazzola all’aria o sul termosifone. Una volta pronta riponiamola in un cassetto per evitare che accumuli polvere. Ricordiamo di compiere l’operazione di pulizia almeno una volta al mese.