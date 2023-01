5 cose che riguardano i nostri soldi che facciamo sempre all’ultimo momento. Purtroppo è così e lo fai anche tu

La chiamano “last minute syndrome”: è l’abitudine di fare le cose all’ultimo minuto. Il perchè è dato dalla paura di sbagliare. Molti giustificano questo comportamento attribuendogli un motivo razionale. Per gli studiosi e psicologi non è proprio così. Ci sono dei motivi invece più venali che ci fanno rinviare delle decisioni e/o comportamenti. Ecco 5 cose che riguardano i nostri soldi che tendiamo sempre a rimandare e che facciamo sempre all’ultimo momento. Il motivo? Basta leggere per capirlo.



C’è chi rinvia per paura l’appuntamento dal dentista, chi invece quello con i test del sangue. Qualcun altro il giorno del matrimonio o l’inizio di una gravidanza. Alcune di queste sono psicosi che possono essere curate. Ci sono invece dei rinvii, che non hanno bisogno di cure perchè rispondono ad altri input e di sicuro non è la paura, ma riguarda le nostre tasche!

Ecco l’elenco delle 5 cose che riguardano i nostri soldi e che facciamo proprio controvoglia.

Quali sono? Vediamo se lo fai anche tu? Ci scommettiamo che tu ti ritroverai in questi punti!

Paghiamo le bollette di luce e gas l’ultimo giorno utile. Il motivo? Molti dicono che si dimenticano, ma il vero motivo è che non ci piace pagare qualcosa di cui non ci accorgiamo. Riflettici! Ti accorgi che consumi luce e gas? Non sempre, perchè è quasi un’abitudine usufruire di questi servizi che quasi non te ne rendi conto. Paghiamo le rate del mutuo l’ultimo giorno. Oramai la casa è nostra, e separarci dai soldi è quasi un sacrificio. Il motivo? Possediamo la cosa e ne usufruiamo e staccarci dai soldi è quasi traumatico. Che brutta sensazione quando si devono pagare le multe! Ci sentiamo frodati! Ci stanno derubando. A volte ci viene da piangere perchè pensiamo a quello che avremmo potuto fare con quei soldi, e ora non possiamo più farlo! La cena con gli amici, la vacanza, il regalo che tanto ci volevamo fare! Che pessima esperienza. Che pugnalata alla schiena! Non l’augureremmo nemmeno al nostro peggior nemico!

Le ultime 2 cose sono un vero colpo allo stomaco!

Per farle ci vuole quasi coraggio e ci pensiamo molto. Che tristezza! Perchè dobbiamo farlo quando il vicino di casa, i nostri amici e conoscenti probabilmente non lo fanno! Di cosa parliamo? Pagare le tasse! Lo facciamo spesso all’ultimo minuto, anzi attendiamo i famosi 5 giorni di cui possiamo usufruire spesso dopo la scadenza.

Stato ladrone! Perchè ci fai questo! Che pena dell’Inferno!

La quinta cosa potrebbe avere origini quasi perverse. Pagare l’assegno di mantenimento al coniunge che non vive più con noi e da cui ci siamo separati. Perchè gli devo dare i miei amati soldi! Non è giusto! La tragedia aumenta quando convive con un’altra persona! Questo è “il debito” che nessuno di noi vorrebbe mai pagare!

Lo riteniamo quasi un omicidio dalle nostre finanze. Cerchiamo di fare di tutto di più per non pagare, per ritardare al scadenza. Alcuni arrivano a dormire nell’auto accampando che non hanno i soldi per vivere! Come fanno a pagare questo “assegno” Ci spiace per chi si riduce così per problemi reali! Altri sono arrivati a farsi licenziare e a lavorare in nero piuttosto che pagare. Il colmo arriva quando dobbiamo dare questi soldi al coniuge che ci ha tradito! Dio ci aiuti! Che scoppola! Peggio di un pugno sul naso! Meglio perdere tutto in Borsa!