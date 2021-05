Sinceramente, pur da amanti del turismo internazionale, in questo momento non siamo particolarmente lieti di sentire che gli italiani stanno prenotando le vacanze all’estero. Per senso civico e patriottico, dovremmo quantomeno provare a prenotare le prossime vacanze nella nostra meravigliosa penisola. Anche e semplicemente per rilanciare un’economia di settore decisamente sulle ginocchia. Detto questo, per una vacanza alternativa immersi nella natura ecco l’altopiano più esteso d’Europa sulle nostre meravigliose montagne. Siamo sulle suggestive Dolomiti e parliamo dell’Alpe di Siusi. Un itinerario che si presta benissimo a un weekend in moto, in camper con la bici, ma anche alla tradizionale vacanza.

Una delle zone dai panorami più belli del mondo

Per una vacanza alternativa immersi nella natura ecco l’altopiano più esteso d’Europa sulle nostre meravigliose montagne, a quote discretamente elevate. Pensiamo infatti che l’altitudine media si aggira attorno ai 1.800 metri sul livello del mare. Qui, in particolare alba e tramonto, ci lasceranno immagini e ricordi indelebili.

Patrimonio dell’Unesco

Talmente meravigliosa questa zona, da essere inserita nel 2009 tra i Patrimoni materiali dell’Unesco. Un giro che, partendo da Sud attraversa lo Sciliar, per arrivare in Val Gardena e al Gruppo del Sassolungo. Di qui potremo ammirare lo spettacolo immenso della Marmolada, ma anche del Gruppo Sella. Veri e propri paradisi immersi nella natura. Non solo luoghi perfetti per i bikers ma anche per gli appassionati di fotografia, che qui potranno davvero sbizzarrirsi.

Trovare alloggio è davvero facile ed economico

Facciamo una premessa molto importante per quanto riguarda l’alloggio. Questa è una delle zone d’Italia, in cui a detta degli stessi turisti è veramente facile trovare alloggi:

puliti;

economici;

tranquilli e isolati, ma anche comodi e centrali.

Abbiamo infatti una notevole varietà di scelta tra garnì, affittacamere, locande, pensioni e hotel. Sia per coloro che cercano una pace assoluta tra le montagne, sia per chi invece preferisce i centri abitati, come:

Ortisei;

Selva di Val Gardena;

il lago di Carezza.

Solo per citare alcune delle mete più conosciute di questa straordinaria zona della nostra bellissima penisola.

Approfondimento

Le più belle isole del Mediterraneo secondo i turisti stranieri e tra queste ce n’è addirittura una che ci paga per andarci