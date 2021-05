Il mare Mediterraneo è decisamente pieno di mete assolutamente fantastiche per chi abbia voglia di fare le vacanze su di un’isola. Sarà che una buona parte di queste isole appartengono alla nostra Italia, ma molte volte non ci pensiamo nemmeno ad andarci in vacanza. Ecco allora che ci pensano gli stranieri, nordeuropei in testa, che negli ultimi anni hanno fatto del Mediterraneo un vero proprio feudo. Eccole, Le più belle isole del Mediterraneo secondo i turisti stranieri e tra queste ce n’è addirittura una che ci paga per andarci: Malta.

Pantelleria e Lampedusa

Secondo molti turisti stranieri le nostre Pantelleria e Lampedusa rappresentano due ottime mete per una vacanza rilassante, lontane dallo stress quotidiano. Sicuramente, a differenza nostra, gli stranieri non si pongono il problema degli sbarchi dei clandestini a Lampedusa. Ma, negli ultimi report prima dello scoppio della pandemia, consideravano la più estrema delle nostre isole come una delle migliori del Mediterraneo per rapporto qualità prezzo. Pantelleria, nonostante il cronico problema della siccità e del razionamento dell’acqua, ha visto salire le sue quotazioni soprattutto tra gli amanti della natura.

La vacanza in un’isola stato

Se prima del bonus vacanze, Malta era conosciuta soprattutto per i suoi famosi “Cavalieri”, adesso avrà davvero il suo bel daffare per cercare di accontentare tutti i turisti. Al di là dei 200 euro che questa isola stato propone ai turisti, la meta è davvero bella. Il nostro consiglio è quello di girarla il più possibile, per vedere panorami mozzafiato, siti archeologici, castelli e cattedrali. Oltre a centinaia di spiagge e insenature nascoste, immerse in un mare cristallino.

Il fascino eterno delle Baleari

Non potevano mancare all’appello le eterne mete di chi ama la natura, ma anche la vita sociale. Majorca, Formentera, Ibiza e via dicendo, non mollano la presa nella classifica delle isole più amate dagli stranieri. Qui, a farla da padroni, oltre agli italiani, sono inglesi, olandesi e russi.

Potrebbe sembrare strano non vedere in questa classifica le isole greche, sempre affascinanti, ma che negli ultimi anni hanno visto salire e non di poco i prezzi. La nostra classifica ha tenuto conto, come abbiamo specificato all’inizio, del rapporto qualità prezzo dei turisti europei. Con questo, nulla vogliamo togliere alla meravigliosa Grecia e a tutte le sue splendide isole. Ecco, dunque, le più belle isole del Mediterraneo secondo i turisti stranieri e tra queste ce n’è addirittura una che ci paga per andarci.

