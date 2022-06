Per una rilassante gita fuori porta, nel Lazio vicino Roma ci sono 3 borghi con castelli, torri e cascate

La città di Roma attira turisti da ogni parte del Mondo. Il suo fascino è immortale e non smette mai di sorprendere anche chi torna a visitarla spesso. Nel Lazio, però, ci sono tante località meno note ricche di fascino e anche di posti storici e naturali. Cominciamo con Nepi. Questa località, in provincia di Viterbo, sembra avere origini antichissime. Tramite scavi e studi probabilmente si fa risalire la fondazione a un periodo antecedente a quello di Roma.

Nepi

Il nome sembra derivi da una parola etrusca, Nepa, che vuol dire acqua. A questo elemento è legata ancora la località. È tuttora visibile un acquedotto del XVIII secolo, per non parlare di torrenti e fonti presenti nel territorio. Tra le chiese di Nepi ricordiamo la Basilica di Santa Maria Assunta, un tempo luogo di culto pagano. Molti i palazzi storici, tra cui Palazzo Celsi e Palazzo Sansoni.

La Rocca dei Borgia ospitò nomi illustri di quella famiglia, tra cui Lucrezia e Cesare Borgia. Notevoli anche i bastioni o baluardi, strutture difensive all’altezza delle mura e le varie casetorri, strutture fortificate che fungevano anche da abitazioni.

Fuori dai centri abitati è suggestivo fare delle escursioni. Con una guida esperta nei dintorni di Nepi si potrebbe raggiungere la cascata del Picchio. L’acqua della cascata si getta in un laghetto e sarà sorprendente scorgerne una più piccola di fianco.

Fiuggi e il suo lago

Non molto lontano da Roma, in provincia di Frosinone si trova uno dei centri termali più rinomati d’Italia, Fiuggi. Le sorgenti di questa zona del Lazio erano conosciute anche nell’antica Roma e si racconta che ne usufruirono anche Michelangelo e papa Bonifacio VIII. Il borgo medievale di Fiuggi è molto caratteristico, con case basse e vie che portano verso piazze e palazzi. Alcuni sono in stile liberty, come Palazzo della Fonte.

Nella zona di Fiuggi c’è il Lago di Canterno, un tempo chiamato lago fantasma perché nei periodi di secca tutta l’acqua veniva come inghiottita. In effetti, c’era proprio una cavità carsica sotterranea dove si raccoglieva l’acqua. In seguito fu chiusa. Questo lago è l’ideale per trascorrere qualche ora di relax anche con i bambini. Si può ammirare la bellezza dell’acqua e l’ambiente circostante.

La natura che circonda il Lago di Canterno è ricca di tanti tipi di piante e alberi, anche pini. Molti anche gli uccelli, tra cui l’airone e alcuni rapaci come il falco e la poiana.

Tra Roma e Viterbo si trova il borgo di Vignanello. Luogo ideale per una breve gita, si può fare una passeggiata lungo le sue vie e raggiungere poi il Castello Ruspoli. La costruzione si pensa sia l’ampliamento di un’antica fortezza preesistente del IX secolo. Con alterne vicende, passò in mano di alcune nobili famiglie. Da fortezza divenne residenza nobiliare grazie a Ortensia Farnese nella seconda metà del Cinquecento.

Il Castello è di proprietà della famiglia Ruspoli, ma si può visitare tramite appuntamento in alcuni giorni dedicati. Molto bello il labirinto e il giardino all’italiana di epoca rinascimentale.

Per una rilassante gita fuori porta queste tre località del Lazio offrono, quindi, storia, bellezza e natura.

