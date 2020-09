Satispay si conferma unica azienda italiana nella classifica Fintech 250. CB Insights ha stilato la speciale graduatoria mettendo a confronto le aziende del segmento a più rapida crescita nel mondo. Le aziende provengono da 25 Paesi e sono operative nei settori del retail banking, delle criptovalute, assicurative e dell’asset management.

CB Insights ha messo sotto la lente di ingrandimento ben 16mila aziende sparse in tutto il mondo e in base a particolari dati è venuta fuori una classifica. CB insights si basa su un algoritmo per tracciare il punteggio Mosaic. Le aziende vengono monitorate sia per lo stato finanziario che per il potenziale di crescita. Un lavoro fatto con molta cura che poggia su evidenze e dati statistici. Nulla è lasciato al caso: il Mosaic Score focalizza il momento di crescita di una società, rispetto al contesto generale e alla sostenibilità finanziaria.

La soddisfazione di Satispay

Satispay si conferma unica azienda italiana nella classifica Fintech 250. L’intero staff della società è orgogliosa del risultato raggiunto. Apparire tra le 250 aziende di questa prestigiosa classifica ha un sapore tutto particolare. Il modello di business costruito sta dando i suoi frutti. La Satispay a piccoli passi sta tentando di farsi largo anche all’estero. La società fintech punta a diventare fiore all’occhiello europeo nel settore degli strumenti finanziari.

Entrare nella classifica Fintech 250 porta fortuna?

Lo scorso anno le aziende entrate nella speciale classifica hanno raccolto 22 miliardi di dollari di investimenti. Altre società sono state ancora più fortunate perché quotate oppure acquisite. Anand Sanwal, CEO di CB Insights, su questo punto ha detto: “Auguriamo alle aziende entrate nella classifica Fintech 250 di quest’anno lo stesso successo”. Le aziende hanno un futuro se sanno trasformarsi e rispondere ai bisogni delle persone che spendono, risparmiano e investono il loro denaro. Satispay si conferma unica azienda italiana nella classifica Fintech 250 riuscendo a rispettare ancora per una volta i requisiti.