Cosa c’è di meglio di un bel drink ghiacciato come aperitivo, quando cala il sole e inizia finalmente a sentirsi una brezza rinfrescante? Risposta: niente. L’alcol, tuttavia, può essere molto dannoso per il nostro organismo, perciò noi di Proiezioni di Borsa abbiamo selezionato 5 alternative analcoliche e rinfrescanti per fare aperitivo in compagnia in queste caldissime serate estive.

Aperitivo analcolico della casa

Fruttato, secco, frizzante o liscio: spesso i baristi sono abituati alle più svariate richieste dei clienti, per questo non sarà difficile trovare un drink che appaghi il palato senza l’aggiunta di alcol. I nostri preferiti sono quelli alla frutta, dolci e leggeri.

Acqua e menta

L’acqua e menta è un grande classico estivo, a volte sottovalutato ma estremamente rigenerante. Con un po’ di ghiaccio diventa quasi degna del più elaborato drink alcolico!

Bubble Tea

Questa bevanda è stata introdotta in Italia solo pochi anni fa, ma ha conquistato folle di persone. Si tratta di un the freddo, di cui si può scegliere il gusto, a cui vengono aggiunte delle palline gelatinose simili a delle caramelle, ma piene di liquido saporito. Quando si beve il Bubble Tea, di solito con una cannuccia apposita, i due sapori si mischiano in una danza di gusti da paura.

Bibita gasata

Anche questa un grande classico dell’estate (e non solo), le bibite gasate e zuccherate sono da sempre sinonimo di convivialità e condivisione. Molte di queste contengono una quantità di zuccheri non indifferente, perciò bisogna fare attenzione a non esagerare.

Succo di pomodoro condito

Tipicamente utilizzato per l’alcolico Bloody Mary, il succo di pomodoro è la quinta e ultima delle 5 alternative analcoliche e rinfrescanti per fare aperitivo in compagnia.

Con queste 5 alternative ai drink alcolici, non resta che trovare la propria preferita e brindare in compagnia.

