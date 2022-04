Quando si avvicina il fine settimana si è sempre in dubbio sul cosa fare e cosa vedere. Ma Bologna offre sicuramente tantissimi luoghi belli e interessanti da esplorare, tutti ricchi di storia e accompagnati dalla buona cucina del posto. Tuttavia, cosa fare a Bologna se abbiamo già visitato tutto il centro e assaggiato tutti i piatti tipici? A due passi da Bologna questo parco, in cui è possibile coniugare l’amore per l’arte e per la natura.

Ca’ la Ghironda, un parco da visitare assolutamente

Ca’ la Ghironda Modern Art Museum è un museo molto particolare che si estende su un totale di 10 ettari di terreno. Suddiviso in due parti, una all’aperto, dove si trovano principalmente sculture, e una al chiuso, dove sono esposti soprattutto quadri. Il museo ha il vanto di riuscire ad inserire l’arte nella natura di un giardino botanico di flora naturalizzata. Per chi ama la natura, quindi, non può che essere una meta imperdibile, oltre che un luogo per ammirare le arti visive.

Oltre al Museo, Ca’ la Ghironda permette anche soggiorni più o meno brevi, vista la presenza di alberghi e ristoranti dove poter mangiare le specialità emiliane in un clima di grande ospitalità.

A due passi da Bologna questo parco con museo all’aperto da visitare con i bambini, per gli amanti dell’arte e della natura

Ca’ la Ghironda offre l’esposizione di più di 200 sculture di artisti italiani e stranieri dal ‘500 ad oggi nel suo grande parco. Senza disdegnare di esporre anche gli artisti più moderni. Si tratta di un luogo molto particolare, che nasce negli anni ’80 come un compendio agricolo diventando, dopo l’intervento di Francesco Martani, una area museale.

Si tratta di luogo ricco di storia e cultura, che è possibile visitare solo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il prezzo del biglietto di ingresso non è per niente limitativo, visto che un nucleo familiare medio può accedere con meno di 20 euro. Possiamo trovare all’interno dell’area all’aperto molti tipi di sculture, realizzate con tecniche e materiali differenti. È sicuramente un paradiso per gli amanti dell’arte. Una particolarità del parco-museo e che l’unica cosa che di base lega una scultura con l’altra è il loro essere in sincronia con la natura.

La visione del museo è molto gradevole anche a coloro meno esperti d’arte; tuttavia, con delle basi in materia, si riuscirà a godere al meglio tutte le opere. Purtroppo il parco è spesso bersagliato da furti. Proprio per questo, alcuni dettagli delle sculture (principalmente in bronzo) mancano, pperché sono stati rubati.

