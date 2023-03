Giardino e primavera: 3 fiori che sbocciano tra inverno e primavera da comprare per colorare anche il balcone

Con l’arrivo della primavera si vedono sbocciare i primi fiori colorati. Eppure già in inverno possiamo stupirci davanti alla bellezza dell’elleboro.

La primavera è arrivata con i suoi coloratissimi fiori e le giornate soleggiate. Il tempo è ideale per scegliere la meta per il prossimo viaggio, ma non solo. Molte piante hanno cominciato a regalare fioriture stupende. Tra gli hobby di molte persone, oltre alla lettura, spicca il giardinaggio, un bel modo per trascorrere il tempo libero facendo movimento e stando all’aria aperta. Tra i fiori più apprezzati che possiamo trovare nei giardini ci sono i narcisi, i muscari e l’elleboro.

Colorati e facili da curare, sono delle piante davvero perfette per rinnovare il giardino in vista della bella stagione. Ma non solamente il giardino, dal momento che sarà possibile anche dare colore al balcone optando per il vaso. Ma vediamo nel dettaglio come curare queste piante per renderle rigogliose e mantenerne la bellezza di anno in anno.

Giardino e primavera: 3 fiori che sbocciano in inverno e primavera

Il narciso è uno dei fiori più presenti nei giardini e sui balconi. Il motivo è legato alla semplicità di coltivazione e, soprattutto, al fatto che non teme per niente il freddo. Richiede un terreno morbido e una concimazione ricca di potassio e di fosforo. I bulbi di narciso andranno messi a dimora tra l’autunno e l’inverno ad una trentina di centimetri di distanza l’uno dall’altro.

Il terreno andrà mantenuto umido ma mai fradicio. Durante l’inverno i bulbi potranno essere protetti con la pacciamatura, in alternativa andranno estratti e ripuliti prima di essere riposti in un sacchetto di carta. In questo modo, scegliendo un luogo fresco e asciutto per la conservazione, potranno essere nuovamente messi a dimora a tempo debito.

Muscari

La seconda pianta di cui si tratterà sono i muscari con i loro fiori di colore blu azzurro. Proprio come il narciso, una pianta che ben si adatta a qualsiasi clima, caldo o freddo che sia. Per una fioritura più rigogliosa dovranno essere sistemati in una zona soleggiata.

Per quanto riguarda l’irrigazione meglio non esagerare e non infradiciare il terreno, per evitare di ritrovare marcio il bulbo. Durante l’estate il terreno dovrà continuare ad essere umido anche se i fiori saranno sfioriti. Il nemico più grande di questi bulbi è la muffa che potrebbe subdolamente attaccarli portandoli a morte certa.

Elleboro

Da ultima parleremo dell’elleboro, un fiore che sboccia durante il periodo freddo e che è davvero semplice da coltivare. Importante sistemarlo in una zona semi ombreggiata, dal momento che in natura si trova prevalentemente nel sottobosco.

Oltre a questo, ci si dovrà ricordare di annaffiare moderatamente e di concimare un paio di volte all’anno. Una pianta ornamentale davvero apprezzata per i suoi colori e la sua bellezza. Giardino e primavera: 3 fiori che sbocciano in primavera ma anche in inverno.