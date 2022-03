Arriva il momento di scoprire un fenomenale trucco, che riguarda le linguette in alluminio delle lattine. Un trucco che veramente in pochi conoscono, ma che ci risolverà un sacco di problemi. Grazie a queste, infatti, avremo un armadio super ordinato e diremo finalmente addio alle pieghe sui vestiti. Ma in che modo una semplice linguetta può aiutarci in tutto questo?

Sta arrivando la primavera e, quindi, è giunto anche il momento di portare in lavanderia i cappotti lunghi e di sostituirli con giacche più leggere. Quando i cappotti o anche i vestiti sono molto lunghi, questi fanno fatica a stare nell’armadio. Quindi, quello che quasi sempre succede è che nella parte inferiore si creano delle pieghe. È assolutamente normale che si creino perché la parte bassa del capo poggerà sulla base dell’armadio.

Se abbiamo degli armadi giganti e alti, allora queste pieghe le eviteremo perché il capo cadrà morbido sulla base, in caso contrario invece dobbiamo ingegnarci e trovare una soluzione. E, proprio in questo caso, ci vengono in aiuto le linguette in alluminio delle lattine.

Mettiamo le linguette delle lattine nell’armadio e salviamo i nostri capi dalle fastidiose pieghe

Quindi sì, non dobbiamo assolutamente buttare via le linguette delle lattine. Prima di gettarle nella plastica, infatti, controlliamo il nostro armadio, guardiamo quanti cappotti toccano per terra e teniamo da parte qualche linguetta. Una per ogni capo che tocca terra.

Ora prendiamo il nostro cappotto, lavato in tintoria, e appendiamolo nell’armadio. Se tocca terra, allora prendiamo subito una linguetta. Ma cosa fare? Come prima cosa prendiamo una gruccia per pantaloni, quella con due molle. Prendiamo poi due pezzi di cartone, o simili, e mettiamoli nella parte finale del cappotto. Qui mettiamo la gruccia con le due molle sul cartone, e quindi avremo una gruccia sopra e una gruccia sotto.

Prendiamo adesso la nostra linguetta e facciamo passare un foro di questa nella parte ad un uncino della gruccia superiore. Ora infiliamo l’uncino della seconda gruccia nel secondo foro della linguetta. Ed ecco che il cappotto si chiuderà su se stesso, andando a creare spazio nell’armadio. Ma non solo, perché la parte inferiore del capo non toccherà più la base e, quindi, non avremo più delle fastidiose pieghe nella parte bassa del cappotto. E allora mettiamo le linguette delle lattine nell’armadio e salviamo i nostri capi lunghi che toccano terra. Non vale solo per i cappotti, ma possiamo farlo anche per i vestititi estivi da mare che vanno oltre i piedi o per qualsiasi capo lungo.

Lettura consigliata

Con puzza di fogna o di pipì nel water ecco come eliminare i cattivi odori dal bagno