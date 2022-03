Quasi tutto il Mondo è tornato a svolgere gli eventi in presenza. Abbiamo visto come si è svolta in tranquillità la settimana della moda a Milano, ma anche a Parigi, Londra e New York. In America, ci si sta anche già preparando per la notte degli Oscar. E, tra allestimenti e red carpet, attori e attrici sfoggiano i loro look da mille e una notte. Ma non solo dress da sogno, anche tagli di capelli e idee trucco magiche.

Infatti, non solo le settimane della moda sono eventi mondani dove vedere le varie tendenze per le prossime stagioni. Ma sono importanti anche le notti sotto i riflettori, tra flash accecanti, tacchi alti e red carpet. Il 13 marzo 2022 si sono svolti i BAFTA, ovvero i British Academy Film Awards per il British Academy of Film and Television Arts al Royal Albert Hall di Londra.

Veramente tante le star che quella sera hanno presenziato e, tra tutte, ce n’è una che abbiamo adorato per il suo taglio di capelli. Non tutti l’hanno amata, infatti è stato un taglio di capelli molto discusso, ma in realtà è elegantissimo e super alla moda.

Ecco il taglio capelli visto sul red carpet del BAFTA 2022 fantastico per essere eleganti e alla moda

Il taglio di capelli super trend è quello scelto dall’hair stylist Pete Burkill per Millie Bobby Brown, ovvero la neo diciottenne star della serie Netflix Stranger Things. La giovane attrice, che è stata accompagnata alla serata dal fidanzato Jake Bonjovi, ha appunto sfoggiato un look capelli piuttosto interessante, soprattutto per la sua età.

Il suo hair stylist ha scelto un look molto elegante, super alla moda, ma allo stesso tempo leggermente âgé: la frangia a tendina divisa sulla testa in modo ossessivo e poi bloccata con il gel. Sicuramente un bellissimo taglio, ma anche molto austero e raffinato. Quindi, se abbiamo voglia di darci un tono e di avere un look più serio ed elegante, ma comunque alla moda, la frangia a tendina con la riga in mezzo alla testa può essere un taglio da non sottovalutare.

Per renderlo, poi, più casual possiamo tenere i capelli sciolti sulla schiena, se invece vogliamo essere ancora più eleganti possiamo raccoglierli in uno chignon basso. E allora ecco il taglio capelli visto sul red carpet del 13 marzo a Londra, che ha fatto discutere molto.

