Per un weekend di pace e tranquillità, ecco la piccola perla umbra tanto cara alla famiglia Agnelli

Per un weekend di pace e tranquillità-LigaDue, CC BY 3.0, attraverso Wikimedia Commons

In questi giorni si è celebrato il matrimonio tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin. La coppia avrebbe voluto sposarsi in gran segreto, ma, come spesso accade, molto è trapelato. Intanto, la location, in Umbria. Poi gli invitati legati alla Juventus, Nedved e Storari, e le assenze illustri dei cugini Lapo e John Elkann. Perché Andrea Agnelli ha deciso di dire sì proprio a Lisciano Niccone? Scopriamolo insieme.

La storia d’amore tra Andrea e Deniz è cominciata intorno al 2015, quando entrambi erano sposati. Lui con Emma Winter, lei con Francesco Calvo. Pare che sia stata ufficializzata addirittura in una cena a quattro, ma questa storia non ha trovato conferme ufficiali.

La vicenda Agnelli-Deniz-Calvo

Di certo la loro unione ha fatto scalpore, come la più classica delle soap, in cui una coppia si divide perché uno dei due componenti si è innamorato del miglior amico o amica dell’altro. Insomma, un grande classico da telenovela, che a Torino è diventato realtà, suscitando voci, polemiche e non solo, anche all’interno della Juventus. Infatti, se Agnelli era il presidente del sodalizio bianconero, Calvo, oltre a essere un amico, ricopriva anche un ruolo manageriale importante in società.

Oggi il mondo si è completamente ribaltato. Andrea non è più a capo del club, mentre Francesco, dopo essere stato a Barcellona e a Roma, ha fatto ritorno, ereditando anche la carica di responsabile dell’intera area sportiva. Presumibilmente dopo il matrimonio Agnelli lascerà l’Italia, per fare tappa in Olanda, dove potrà ricominciare una nuova vita dirigenziale, in attesa che i giudici valutino tutte le accuse a suo carico per il caso stipendi che ha coinvolto la Juventus.

Per un weekend di pace e tranquillità, vediamo perché Andrea Agnelli ha scelto l’Umbria

Lisciano Niccone è un piccolo paese di 500 abitanti sul confine tra Umbria e Toscana. È salito alla ribalta delle cronache in questi giorni per il matrimonio tra Andrea e Deniz. Perché, però, la coppia ha scelto questa località? Il motivo è presto detto. Vicino a Lisciano sorge Umbertide, una cittadina a cui la famiglia Agnelli è molto legata. Qui, infatti, l’Avvocato possedeva una tenuta che, per anni, è stata amministrata da… Giampiero Boniperti. Sembra incredibile, ma è proprio così. Il legame tra i due andava oltre alla Juventus. Boniperti fu scelto come presidente nel 1971, ma da qualche anno era solito recarsi in Umbria per curare gli interessi di Gianni, relativi alla tenuta agricola di Montecorona, che la famiglia aveva acquistato al termine della Seconda Guerra Mondiale.

La sua splendida abbazia domina un’area di 2.000 ettari immersa nel verde. Addirittura, il borgo di Montecorona venne scelto come sede del ritiro estivo della Juventus nel 1973. Questo fa capire il legame forte che esiste ancora oggi tra questa porzione di territorio umbro e la famiglia Agnelli. Il resort in cui è stato celebrato il pranzo di nozze si trova nel Castello di Reschio ed è una location davvero da mille e una notte. Insomma, tra Umbertide, con il suo pittoresco centro storico, l’Abbazia di Montecorona e Lisciano Niccone, questa zona verdissima dell’Umbria offre davvero tutto per un weekend di pace e tranquillità, anche se non si hanno le possibilità economiche di Andrea Agnelli.