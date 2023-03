Cosa fare a Catania in 24 ore: arte, cultura, cibo nella stupenda città siciliana da mille e una notte

Hai un solo giorno a disposizione per fare una gita fuoriporta? Catania è la città ideale per te, facile da raggiungere anche in aereo è pronta a stupirti! Ecco cosa vedere e provare nella città alle pendici dell’Etna.

Vuoi partire verso mete estere più esotiche ma non hai tanti soldi? Nessun problema, esistono luoghi belli come le Canarie più accessibili da visitare anche spendendo poco. Ma perché andare per forza all’estero se in Italia ci sono luoghi meravigliosi proprio dietro casa? Una di queste mete è sicuramente Catania, perla della Sicilia Orientale che nasconde incredibili bellezze tutte da scoprire.

Via Etnea, il Teatro Romano e tanto buon cibo street food da gustare

Arrivare a Catania è semplicissimo, sia via terra che via aria, è ben collegata con treni, traghetti e aerei. Si può prendere un volo low cost da diverse città italiane e partire all’avventura anche con lo zaino in spalla. Un volo A/R last minute può costare dai 45 euro a persona o anche meno, un vero affare. Ma cosa fare a Catania poche ore? Sicuramente un giro per le vie del centro storico dichiarato Patrimonio dell’UNESCO nel 2002. Lo stile barocco delle sue strade principali come via Vittorio Emanuele, via Garibaldi e via Crociferi. Ma forse via Etnea è la più bella di tutte, da qui si può ammirare piazza Duomo, la famosa Fontana dell’Elefante e il Palazzo dei Chierici.

Tra tutta questa arte barocca ecco che spunta il teatro greco-romano di marmo e pietra lavica ben preservato. Uno dei siti più antichi della città che si può visitare tutti i giorni pagando 6 euro per il biglietto. Ma dopo tutti questi giri per la città è arrivato il momento di rifocillarsi con le bontà del posto. Ovviamente non puoi non provare il vero arancino siciliano, al burro, al pistacchio o il classico al ragù. E che dire del cannolo, le cassatine, la granita con la brioche o le olivette di Sant’Agata, un sogno.

Cosa fare a Catania in 24 ore, la magica Costa dei Ciclopi a Nord

Visto che ci sei puoi prendere uno dei mezzi pubblici o l’auto e spostarti fino ad Acireale. Da qui poi ammirare la splendida Riviera dei Ciclopi, un tratto di costa di 12 chilometri da Acireale ad Aci Castello. Un paesaggio quasi lunare il cui nome racchiude miti e leggende sulle rocce che emergono dal mare. Un panorama davvero meraviglioso, bello in tutte le stagioni anche in inverno.

Ecco qualche idea su cosa fare a Catania in 24 ore se vuoi fare una piccola fuga per il weekend. Se riesci a rimanere un paio di giorni in più perché non fare un piccolo viaggio alla scoperta della Sicilia? Non visitiamo solo posti turistici e più costosi come la Valle dei Templi, esistono posti altrettanto meravigliosi a poca distanza. In un paio di ore di auto si possono raggiungere posti spettacolari come le Saline di Marsala.