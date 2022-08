Finalmente si sono aperti i confini e con essi la possibilità di viaggiare. Per questo motivo oltre a una lunga vacanza al mare, potremmo concederci qualche weekend. Viaggiare in Europa, in particolare, è anche molto economico. Se vogliamo prendere l’aereo, possiamo davvero raggiungere molte mete con meno di 100 euro.

Per esempio, il Belgio è una di queste. A meno di 2 ore di volo dall’Italia, questa nazione offre molte mete turistiche interessanti. Il Paese ha diversi palazzi e castelli antichi da visitare. Uno di questi è il castello di Beloeil, considerato la Versailles del Belgio. Per un weekend alternativo ad agosto, dunque, prendiamo un aereo economico e voliamo in Europa.

Un castello medievale a due passi dall’Italia

Il castello di Beloeil si trova nella città omonima, nella regione della Vallonia, più precisamente nella provincia dell’Hainaut. Il castello è della famiglia di Ligne dal 1394 e non è solo molto imponente, ma anche dotato di un grande parco.

Non è aperto tutto l’anno, poiché non è dotato di riscaldamento. Questo per una ragione ben meno comune di quella che si possa pensare. Infatti, a causa di un incidente con una stufa, il palazzo aveva preso fuoco. Per questo la famiglia proprietaria ha deciso di eliminare qualsiasi tipo di riscaldamento per sicurezza. Il periodo per le visite è comunque parecchio ampio poiché va da aprile a settembre.

Per un weekend alternativo ad agosto ecco la Versailles del Belgio

Il castello era inizialmente una fortezza, costruita durante il Medioevo. La famiglia di Ligne ne è sempre stata proprietaria ed è una delle ultime famiglie nobiliari rimaste nel Paese. Dopo l’incendio del 1900, il castello è stato ricostruito nel 1906. Gli interni sono ricchi di arredamenti antichi.

Non mancano i prestigiosi arazzi fiamminghi, tipici del Belgio. Troviamo, però, anche diversi arredi provenienti da altri Paesi. Le ceramiche cinesi e giapponesi, per esempio, decorano diverse stampe. Mobili dall’Italia e decorazioni dall’India, ma anche da Francia e altri Paesi arricchiscono gli ampi saloni.

Vicino ed economico

Spesso e volentieri all’interno del castello vi sono mostre di vario genere e potrebbero anche esserci degli spettacoli nel parco durante la sera. Per esempio, fino al 31 agosto c’è una mostra dedicata al carnevale di Rio, con costumi esposti nelle sale. Per visitare il castello, però, è consigliato informarsi in anticipo. Questo perché se la famiglia è presente alcune sale potrebbero non essere disponibili.

Vicino a Beloeil, inoltre, troviamo due città abbastanza grandi. La prima è Tournai, famosa per la sua cattedrale, e la seconda è Mons, una città universitaria. Per raggiungere Beloeil da queste due città si può anche prendere il treno e il bus. Se ci troviamo nel paese, questo luogo merita davvero una visita.

