Come fanno i giapponesi a riuscire a risparmiare così tanto? Il dubbio nasce spontaneo poiché le loro famiglie sono numerose e composte anche da più di 4 persone. A quanto parte, il metodo giapponese risulta un vero successo e pare sia infallibile. Ma cosa ci sarai mai dietro? Non è un falso mito perché è affermato e assicura un risparmio di soldi in poco tempo. Conoscere questo metodo di risparmio sarebbe un grande vantaggio soprattutto per spendere meno sulla spesa del 2022.

Seppur in tanti dicono che sono le abitudini che aiutano a fare buona economia domestica in casa e in famiglia, non è sempre così. Lo conferma questo metodo giapponese che tra l’altro ha un nome ben preciso che lo identifica. Si tratta di un modo per risparmiare il più possibile anche 50.000 euro. Scopriamo subito come risparmiare con una famiglia di 4 persone con il metodo giapponese.

Cos’è il metodo giapponese Kakebo?

Si presenta come un semplice quaderno dove vengono annotati i conti e dove si gestisce il budget mensile. Potrebbe sembrare una agenda. In questo taccuino si scrivono le entrate e le uscite. È proprio un vero amico per la gestione delle finanze domestiche in famiglia. Il metodo giapponese Kakebo è fatto di promesse e obiettivi e nulla si avvicina al sacrificio. Questo perché con il Kakebo non è necessario sacrificarsi per risparmiare. Il metodo giapponese è applicabile in qualsiasi famiglia. Per una di 4 persone è proprio l’ideale.

Risparmiare con una famiglia di 4 persone ed il metodo giapponese

La prima mossa da fare in assoluto è elencare le entrate e le uscite. In successione a questa operazione bisognerà dividere le spese per categorie per poi fare un aggiornamento dei costi di ogni spesa. Poi, è necessario fissare una quota di risparmio per finire con tirare le somme. Il libro dovrà essere aggiornato mensilmente.

Le uscite, come anticipato, saranno divise per categorie: affitto, assicurazione, bollette, sopravvivenza, extra, cultura e hobby per tutta la famiglia di 4 persone. Calcolando le spese e individuando le priorità si può visualizzare il quadro chiaramente e capire meglio qual è il budget personale da non sforare. Monitorando questi dati giorno per giorno e mese per mese si potrà scoprire dove si spende di più e quali sono le tipologie di prodotti e servizi su cui risparmiare.

Non solo risparmiare con una famiglia di 4 persone ma anche per una famiglia numerosa ecco alcuni consigli

Come fare economia domestica in famiglia è un tema veramente importante. Risparmiare soldi in famiglia con tante semplici idee tutti i giorni si può, quindi, non solo a lungo termine come insegna il metodo giapponese Kakebo. Che sia una famiglia di 4 persone oppure una famiglia numerosa, i metodi di risparmio sono molteplici. I consigli più efficaci partono dall’evitare alcune cose fino alla gestione dei soldi sulla spesa alimentare.

Si può spendere meno non lasciando tutti i soldi su un solo conto e avere un conto solo per una piccola cifra di risparmio. Oppure, evitare cibo in eccesso, che farebbe anche male, è meglio. Evitare i debiti? La soluzione migliore per giungere all’obiettivo.

