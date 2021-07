Dopo il lungo periodo di clausura, abbiamo tutti voglia di riprenderci e stare all’aria aperta ed al mare. La spiaggia è un richiamo irresistibile, ma molti hanno comunque il timore di un ritrovarsi su un litorale troppo frequentato e caotico. Il nostro paese offre un’infinita varietà di coste e litorali dove poter passare le vacanze. Ecco, quindi, le spiagge più belle d’Italia per chi ama godere della natura senza affollamenti.

Indipendentemente dal periodo di pandemia, sono tantissime le persone che cercano luoghi isolati per poter passare le vacanze o anche solo una giornata. I motivi sono molteplici: non amano il caos, sono persone timide che non vogliono mostrarsi in costume, ma principalmente sono persone che amano la natura e preferiscono un contatto diretto ed intimo con lei.

Scopriamo insieme dove possiamo andare, se amiamo il mare e la tranquillità.

Le spiagge più belle d’Italia per chi ama godere della natura senza affollamenti

Cominciamo dalla Liguria, in cui si trova una caletta isolata, chiamata Punta Crena, caratterizzata da una ripida scogliera, mare con fondali bassi e acqua cristallina.

Scendendo verso la Toscana e più precisamente all’Isola d’Elba, troviamo la spiaggia del Remaiolo, di cui anche gli animi più selvaggi saranno soddisfatti.

Nel Lazio, invece, troviamo la spiaggia della Bufalara, chiamata così perché il territorio è la patria delle bufale: il vostro pranzo a sacco può essere dell’ottima mozzarella. Si trova vicino Sabaudia, nel Parco Nazionale del Circeo.

La Campania offre la spiaggia Fiordo di Crapolla, a Massa Lubrense, nella Riserva marina protetta di Punta Campanella. Si accede scendendo 700 gradini, ma si viene ripagati dallo spettacolo suggestivo che regala l’insenatura della costiera sorrentina.

Dei magnifici scogli bianchi, natura incontaminata e grotte a pelo d’acqua ci attendono se decidiamo di arrivare nel Salento, a Lecce, e raggiungere Porto Badisco.

E le nostre isole?

Le nostre isole maggiori non sono da meno e ci offrono infinite soluzioni.

Cala Goloritzé, in Sardegna, è raggiungibile percorrendo un sentiero piuttosto lungo, che scoraggia la moltitudine di persone, ma regala, ai più volenterosi, acque turchesi ed un paesaggio che assomiglia al paradiso.

La Sicilia, ci regala la spiaggia di Marinello, un eden caratterizzato da acque calme e trasparenti e sabbia bianca e soffice.

Insomma, l’Italia continua a stupirci ogni giorno di più.