Il ponte dei morti o dei Santi è quel momento dell’anno in cui le persone optano per due differenti scelte. C’è chi segue la tradizione che spesso deriva da pratiche legate alla tradizione cattolica di andare al cimitero a salutare i propri morti. Infatti, è consuetudine andare a prendere dal fioraio dei fiori proprio per questa occasione e deporli sulle tombe dei famigliari defunti.

Questa tradizione è viva sia nelle famiglie religiose sia in quelle non religiose e unisce componenti della stessa famiglia che vivono anche lontani. D’altra parte, c’è una porzione di italiani che non segue questa tradizione e durante questi giorni di ponte parte e va a visitare qualche città. Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo consigliare al Lettore alcune mete che, a modo loro, riescono a unire queste due abitudini. Infatti, ecco alcune idee fuori dal comune per un ponte dei morti economico e indimenticabile.

I cimiteri monumentali italiani

Ci ricorderemo tutti a scuola quella mattina in cui la professoressa di italiano ci spiegava “I sepolcri” di Foscolo. Alla memoria arrivano ricordi di una legge napoleonica che obbligava le città a costituire dei cimiteri al di fuori delle mura cittadine. Da quel momento, in moltissime città italiane gli ingegneri hanno creato i famosi “cimiteri monumentali”.

L’obiettivo era duplice: da un lato bisognava rendere più sana la città e dall’altro far ricordare ai cittadini le gesta e l’esistenza di personaggi illustri. Per questa ragione i cimiteri nati in quegli anni sono definiti monumentali: sono veri e propri monumenti, spesso artistici, che celebrano l’esistenza degli antenati.

Alcune idee fuori dal comune per un ponte dei morti economico e indimenticabile

In Francia uno dei cimiteri monumentali più conosciuti e famosi è sicuramente quello parigino del Père Lachaise. Famosissimo per ospitare le tombe di Rossini, Edith Piaf e Jim Morrison, non è tuttavia l’unico cimitero monumentale della città. Infatti, a Parigi troviamo anche il cimitero di Montparnasse e quello di Montmartre, con la tomba dell’indimenticabile cantante italo-francese Dalida.

In Italia, i cimiteri monumentali più affascinanti si trovano da Roma in su. Nella capitale troviamo il Verano, mentre a Milano abbiamo il cimitero monumentale che ci consente di ammirare le opere di artisti come Giacomo Manzù e Medardo Rosso.

Nel cimitero di Milano troviamo le spoglie di grandi artisti, letterati e patrioti del tempo passato. Solo alcuni come esempio: Arrigo Boito, Salvatore Quasimodo, Francesco Hayez, Carlo Cattaneo e Alessandro Manzoni.

Oltre a quello di Milano, segnaliamo altri cimiteri monumentali degni di nota: quello della Certosa di Bologna, quello di Staglieno a Genova e quello di Torino.

