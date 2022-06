Per un viaggio di 3 giorni vicino Roma c’è un magnifico lago con i suoi antichi borghi intrisi di storia, arte e tradizioni

I laghi sono luoghi molto affascinanti da visitare. Sono contesti legati all’immaginario collettivo, in grado di suscitare sensazioni emotivamente coinvolgenti. Soprattutto, quando si tratta di laghi vulcanici. Immaginare questi crateri spenti e le loro profondità abissali può mettere i brividi. Eppure, quando si approccia il paesaggio circostante un lago, il panorama si mostra ridente, ricco di vita, movimento attività. A meno che non si tratti di luoghi sperduti e magici, dove le cascate e la natura selvaggia sono comunque attrezzate ad oc, soprattutto per chi si muove in camper.

L’Italia è ricca di questi enormi specchi d’acqua, che suscitano interesse anche per le tradizioni e il complesso urbanistico dei borghi che sorgono sulle loro sponde. Spesso, di origine medievale, come quelli che si possono trovare nel cuore della Tuscia. Per un viaggio di 3 giorni vicino Roma c’è la possibilità di visitare il lago di Bolsena, le sue rive, le sue isole e i suoi centri abitati, ricchi di arte, storia e folklore. Le località da vedere sono diverse, si tratta di insediamenti antichissimi, resi vivaci da attività come la pesca, la produzione d’olio d’oliva e prodotti caseari. La genuinità degli abitanti fa da contraltare alla complessità di alcuni degli edifici che caratterizzano i borghi, così come le loro festività religiose che danno, ancora oggi, il senso profondo della comunità. Addirittura, in uno di questi paesini affacciati sul lago, è possibile trovare delle reliquie.

Il lago di Bolsena, quinto per dimensioni in Italia, è il più grande bacino di origine vulcanica di tutta Europa. È infatti famoso per le sue acque imprevedibili e che si formano al centro, in prossimità delle due isole. Generazioni di pescatori, avventurandosi con le barche di notte, hanno dovuto imparare a gestirne i gorghi e le onde anomale. Nonostante ciò, quando non è scosso dal vento di tramontana, le sue spiagge sono perfette per la balneazione. Alle passeggiate lastricate e ombreggiate da fitti alberi si alternano vicoli, piazze, castelli, strutture ricettive.

A Bolsena è imprescindibile visitare la Basilica di Santa Cristina, luogo sacro di grande valore storico. Nei suoi tenebrosi sotterranei infatti, è possibile accedere alla cripta che contiene le reliquie della Santa. Inoltre vale la pena di visitare il Castello Rocca Monaldeschi, affacciato sul lago. Che oltre allo splendido panorama, contiene un museo di pregiato valore e un acquario che illustra le biodiversità presenti sul territorio.

A Marta, borgo di pescatori, ci si va principalmente per assaggiare dell’ottimo pesce di lago e approfittare delle sue bellissime sponde. Si tratta di un villaggio incantevole, le cui case dalle facciate colorate incorniciano il lago. Oltre alla Torre dell’Orologio e il Santuario della madonna del Monte, Marta da il meglio durante le sagre paesane. I momenti migliori per conoscere il calore dei suoi abitanti sono durante la festa della Cannaiola, dolce vino locale, la “Barabbata” e la sagra del Lattarino.

Capodimonte sarà l’ultima perla a lasciare senza fiato il viandante, un lembo di terra a strapiombo sulle acque, coronato da un borgo incantevole.

