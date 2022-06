Il forno è uno di quegli elettrodomestici ormai indispensabili in ogni casa. La sua presenza, così come quella di lavatrice e frigorifero, la diamo ormai per scontata. Eppure, ci accorgiamo della sua utilità quando capita che si rompe.

Con il forno ormai facciamo un sacco di cose. Possiamo far cuocere praticamente di tutto: dai primi ai secondi, passando per i contorni. Senza poi ovviamente dimenticare pizze, torte e biscotti.

Il forno ci permette di cuocere in maniera più leggera e dietetica. Inoltre, è uno strumento utilissimo per scongelare il pane quando non abbiamo avuto tempo di andare in panetteria a comprarlo fresco.

Esistono varie tipologie di forno. Le principali tipologie sono: a gas o elettrico, statico o ventilato. Al termine dell’utilizzo, molti lasciano lo sportello aperto o socchiuso in modo da farlo raffreddare, altri invece lo richiudono.

Chi fa la mossa più giusta? Il dilemma perdura da anni ma, nelle prossime righe, sveleremo l’arcano, ovviamente corredato da motivazioni dettagliate.

Finalmente chiarito quale sarebbe il modo migliore per raffreddare il forno statico o ventilato dopo aver sfornato pizze e focacce

Quelli che tengono aperto lo sportello sono convinti che, in altro modo, l’elettrodomestico si danneggi. In realtà, così non è.

Di certo, far raffreddare il forno tenendo lo sportello chiuso richiederà più tempo, ma non provoca alcun tipo di danno. Anzi, a volere ben vedere, si farebbero più danni aprendo lo sportello del forno al termine del suo utilizzo.

Cerchiamo di capire il perché. Anzitutto, il getto di aria troppo calda potrebbe danneggiare i mobili vicini. In particolare, a risentirne sarebbero tutti gli elementi in alluminio, materiale assai sensibile agli sbalzi di temperatura.

Le ante di legno dovrebbero risentire meno degli effetti del calore, tuttavia la vernice si potrebbe comunque danneggiare.

Ma non è ancora finita.

Socchiudere solo un poco lo sportello del forno, tenendolo leggermente aperto, rovina le cerniere che regolano il meccanismo di apertura e chiusura dell’elettrodomestico. A lungo andare si va incontro alla definitiva rottura.

Dopo aver spiegato tutti questi motivi, ecco finalmente chiarito quale sarebbe il modo migliore per far raffreddare il forno dopo il suo utilizzo.

Per chi proprio non si fosse ancora convinto, suggeriamo di aprire lo sportello al massimo dell’ampiezza piuttosto che socchiuderlo. Così facendo, le cerniere non si allenteranno. Inoltre, questo sistema ha anche il vantaggio di riscaldare l’ambiente in inverno.

Tuttavia, questa tecnica presenta 2 grossi inconvenienti. Anzitutto, lo sportello spalancato rappresenta un pericoloso ostacolo che potrebbe provocare cadute accidentali. Attenzione quindi soprattutto se in casa ci sono bambini.

Infine, per evitare che l’odore di ciò che abbiamo cucinato si diffonda per tutta la cucina ci sono vari sistemi naturali da poter adottare.

