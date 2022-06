Ogni cinefilo appassionato del filone fantasy, ricorderà certamente la bellezza filmica di Lothlórien, Regno degli Elfi, generato dall’universo immaginifico del celebre scrittore Tolkien.

Non tutti sanno però, che al mondo esiste un luogo che ricorda gli scenari di quel film. E non si tratta della Nuova Zelanda, uno dei Paesi che effettivamente hanno ospitato la troupe del regista Peter Jackson. Si tratta della vicinissima Croazia, famosa per i suoi campeggi, per i suoi mari cristallini e per l’ottimo pesce fresco da gustare a basso costo. Ma questo non è tutto ciò che il Paese può offrire. Infatti, non tutti sanno che in Croazia esiste un luogo da film fantasy con cascate, foreste selvagge, laghi sovrapposti, nel contesto di un parco naturale splendido.

Effettivamente, chi ama contesti più attrezzati, magari dotati di piscine a sfioro sul mare e la possibilità di attraccare con uno yacht, difficilmente sceglie la Croazia. Si tratta di un Paese ruvido, provato da grossi scossoni storici, ma che ha saputo implementare il comparto turistico con intelligenza. Anche perché il territorio è veramente costellato di perle naturalistiche imperdibili, anche nell’entroterra. Gli amanti del campeggio, del trekking e degli scenari fiabeschi non rimarrebbero insensibili di fronte a questo luogo magico. Soprattutto, per la sua particolarissima geografia idrica, che suscita meraviglia e stupore.

In Croazia esiste un luogo da film fantasy con cascate, laghi che sembrano sospesi e foreste incontaminate, perfetto per il camper

Il luogo incantevole di cui si sta parlando è il Parco Nazionale di Plitvice, i cui 16 laghi sono patrimonio dell’UNESCO. Da questi enormi specchi d’acqua si generano ragnatele di cascate. Una visione onirica e suggestiva che resterà scolpita a vita nella memoria dell’osservatore.

Il paesaggio è connotato da una successione continua di colori verdi. Dalle acque smeraldine al verde cupo delle profondità delle foreste, ricche di specie botaniche e animali, ci si sente come avvolti. Il Parco è percorribile a piedi, seguendo un sistema di ponti e passerelle in legno, estese per 18 km a strapiombo sui laghi. Constatare la potenza delle cascate e l’immensità della foresta, estesa oltre l’orizzonte, è un’esperienza che può rasentare il misticismo.

Il Parco di Plitvice è molto organizzato, anche dal punto di vista alberghiero. Infatti, è facile prenotare in una delle tante strutture ricettive nei suoi paraggi. Anche se il modo migliore di vivere questa esperienza, resta senza dubbio la libertà che solo il possesso di un camper può dare.

Visitare il complesso dei laghi di Plitvice è una gioia compatibile con le famiglie, anche in presenza di bambini e anziani. Esistono infatti itinerari differenziati e con diverso grado di difficoltà, tra percorsi di trekking spinto o correndo in bicicletta. I soggetti più fragili sceglieranno le vie più panoramiche e meno faticose. Uno dei pacchetti tipici per visitare il Parco è quello che prevede il percorso a piedi sui 16 laghi e un giro in barca. Attualmente, viene offerto al prezzo di 29 euro.

Ma esistono anche formule più economiche e adatte a tutte le tasche.

