Ora che l’estate è arrivata possiamo comodamente sfruttare il calore del sole per asciugare i nostri panni all’aria aperta. Infatti, sia che abbiamo un balcone, un terrazzo, un giardino o semplicemente un davanzale, il bucato si asciugherà in poche ore.

Purtroppo, però, le cose non sempre vanno come devono, soprattutto in città. Ci sono infatti alcuni volatili che apprezzano molto gli appigli offerti dai fili per stendere o dalle ringhiere. Evidentemente, parliamo soprattutto dei piccioni, che sono presenti in gran numero in tutta Italia. Lo stesso, però, vale per altri uccelli comuni, come merli e cornacchie.

Il fatto è che quando questi animali si rilassano sul nostro bucato spesso ci defecano sopra, lasciando delle orribili macchie. Questo non solo è estremamente antigienico, ma ci costringe a lavare di nuovo i panni, con conseguente spreco di tempo ed energie. Senza contare che per rimuovere i batteri presenti nelle feci dei piccioni, sarebbe meglio lavare i panni a temperature più alte. Questo sottopone i tessuti a uno stress che sarebbe meglio evitargli per mantenerne la qualità e prolungargli la vita.

Per questo potrebbe farci comodo qualche stratagemma per cercare di allontanare i piccioni dai nostri panni immacolati.

Balcone e bucato saranno al sicuro dai piccioni grazie a questa spezia da utilizzare in modo intelligente

Ormai è facile reperire una piantina di peperoncino, dato che la troviamo in ogni fioraio e supermercato. Potremmo quindi acquistarla e posizionarla sul nostro balcone, dove solitamente stendiamo il bucato. Questo, però, non è sufficiente e potrebbe non essere sempre possibile, a seconda dello spazio che abbiamo a disposizione.

Quindi, utilizziamo del semplice peperoncino in polvere da cucina, nella quantità di un cucchiaio. Riempiamo un nebulizzatore con dell’acqua e aggiungiamo il peperoncino. Agitiamo il contenitore e avremo così ottenuto una miscela poco gradita ai piccioni.

Spruzziamo la miscela al peperoncino nella zona intorno al bucato, facendo attenzione che però questo non venga toccato. Infatti, l’odore del peperoncino è poco gradito ai piccioni, che sono quindi portati ad allontanarsi.

Quest’operazione andrebbe ripetuta a ogni bucato, dal momento che il peperoncino si disperde nell’aria. Ricordiamoci anche di usarlo in giorni senza vento per evitare che la soluzione entri negli occhi.

Se neanche questo metodo funziona, non ci resta che acquistare un telo in plastica rigida e trasparente. Una volta steso, mettiamolo sopra il bucato e fissiamolo con delle mollette.

In conclusione, grazie a questi stratagemmi balcone e bucato saranno al sicuro. Non ci resta che preoccuparci di rendere i panni puliti e profumati.

