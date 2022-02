La festa degli innamorati è un’occasione per dimostrare il nostro amore e trascorrere una piacevole giornata in compagnia della nostra dolce metà.

Una cena fuori, un pensierino o un mazzo di fiori sono i modi più gettonati per compiacere il partner nel giorno di San Valentino.

A proposito di regali, sappiamo che il 14 febbraio è anche il giorno di cioccolatini e peluche vari, ma non soltanto.

È bello ricevere un morbido orsacchiotto con un cuore stampato sulla pancia, così come è bello ricevere una rosa o delle praline fondenti. Se però volessimo stupire la nostra fidanzata o il nostro fidanzato con qualcosa di originale, o ancora per un regalo di San Valentino dell’ultimo minuto, allora la cosa si fa più difficile.

Infatti, si pensa sempre alle solite cose da regalare per ogni ricorrenza, senza alcuna differenza tra il Natale e il compleanno. Ma siamo sicuri che non ci sia un cadeau fatto quasi ad hoc per il San Valentino?

Noi della Redazione crediamo che ci sia un accessorio azzeccatissimo per questa ricorrenza e soprattutto molto simpatico per un regalo.

Va bene sia per le donne che per gli uomini, un oggetto unisex ideale per chiunque. Vediamo di cosa si tratta.

Per un regalo di San Valentino dell’ultimo minuto, sarebbe questa la soluzione più semplice di quanto credevamo

I gioielli rappresentano sin da sempre il regalo più gettonato e apprezzato di tutti. Simbolo di eleganza e di personalità, chiunque ama riceverne uno, anche se di poco valore.

E se oltre al semplice e classico gioiellino, anche un po’ scontato, aggiungessimo un tocco di originalità? Una scritta ad esempio, che lo rende speciale e assolutamente unico.

Ecco infatti qual è la nostra idea del perfetto regalo di San Valentino: un bracciale con dedica.

Molti penseranno di farla incidere loro stessi e invece non è affatto così. Esistono tantissimi modelli con delle piccole scritte già prestampate e, soprattutto, disponibili in quasi tutte le gioiellerie di ogni città.

Da quelle di amicizia a quelle d’amore, in questo caso non possiamo che scegliere queste ultime. Possiamo trovare scritte in latino, citazioni famose o semplicemente frasi romantiche.

Basterà scegliere il nostro preferito in base al materiale e, ovviamente, al tipo di scritta incisa all’interno o all’esterno del braccialetto. Avremo così il regalo perfetto.

Inoltre, ne troviamo di vari prezzi, accessibili a tutte le tasche. Sarebbe questa la soluzione migliore per un regalino simpatico e adorabile, senza spendere necessariamente fior di quattrini e facendo felice chi ci sta accanto.

