Nel corso degli ultimi cinque anni il titolo A2A ha sempre fatto peggio della media del suo settore di riferimento. Questa debolezza si evidenzia ancora di più se si va a valutare la probabilità che il rendimento sul titolo della durata di 10 anni sia positivo. Da notare che il punto di ingresso è considerato come la chiusura di ciascun mese di contrattazioni. Non c’è, quindi, alcuna ottimizzazione sul punto di ingresso. Bene, per A2A questa probabilità è parti al 35,4%. Il titolo, quindi, non rappresenta certo un buon candidato per un investimento di questo tipo. Per restare all’interno dello stesso settore, ENEL e SNAM sono sicuramente due candidati migliori. Il primo, infatti, ha il 90% di probabilità di avere un rendimento positivo dopo 10 anni. Per SNAM, invece, la probabilità sale al 100%.

La valutazione del titolo A2A

In ottica rialzista un punto di forza molto importante di A2A è il rapporto prezzo/utili. Quello dell’utility milanese, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 40% rispetto a quello del settore di riferimento. Questo è il risultato della revisione al rialzo delle previsioni degli utili fatte dagli analisti nell’ultimo anno. Infine, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Il dividendo distribuito, infatti, ha sempre avuto un buon rendimento e allo stato attuale è di circa il 5%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

A breve le azioni A2A potrebbero avere un’altra occasione per invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MILA2A) ha chiuso la seduta del 11 febbraio a quota 1,585 euro in ribasso dello 1,15% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è saldamente ribassista, ma si sta avvicinando il forte supporto in area 1,524 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza con relativa inversione rialzista. Quindi, a breve le azioni A2A potrebbero avere un’altra occasione per invertire al rialzo.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino al III obiettivo di prezzo in area 1,3159 euro.

