Le farfalle nello stomaco, gli occhi a cuoricino e la mente che viaggia all’infinito. Non si tratta di un nuovo disturbo o di un accenno di follia, ma solo dell’innamoramento.

È l’inizio di una storia, il momento in cui tutto sembra meraviglioso e niente potrà rovinare quello che stiamo provando e costruendo.

Le prime uscite insieme, le cene fuori, emozioni nuove e un partner ancora da conoscere. Sono questi i risvolti migliori di una storia agli albori, ma l’altra faccia della medaglia ha a che fare con la poca confidenza. Difatti, talvolta potremmo sentirci in imbarazzo.

In una storia poco matura, spesso non si sa come comportarsi per evitare di andare troppo oltre e risultare invadenti.

È proprio il caso dei regali di compleanno, di Natale e soprattutto di San Valentino. Cosa potremmo regalare alla persona che abbiamo accanto, mostrando il nostro affetto ma senza sembrare avventati?

Non sembra facile, ma si può trovare facilmente una soluzione. Noi della Redazione abbiamo avuto alcune idee, vediamole subito insieme.

Sarebbero questi i regali più azzeccati per San Valentino se si sta insieme da poco tempo

Iniziamo con una premessa tanto scontata quanto fondamentale: niente gioielli.

Ci riferiamo specialmente ai maschietti verso le loro belle partner, ma ciò non toglie che anche una ragazza potrebbe regalare un bracciale al neo-fidanzato.

Se si sta insieme da pochi mesi, forse regalare un gioiello rischierebbe di essere prematuro. Fatta questa premessa, vediamo ora i regali per lui e per lei che fanno bene alla coppia. Il primo suggerimento è una splendida giornata in un centro benessere.

Le varie Spa da Nord a Sud della penisola offrono diversi pacchetti a prezzi anche molto accessibili. Possiamo trovare i percorsi di un’ora da 30-40 euro a persona, oppure altri un po’ particolari. In ogni caso, trascorrere una giornata alla Spa rappresenta anche un modo per entrare in sintonia con l’altro, trascorrendo insieme un momento intimo e rilassante.

Passiamo ora al secondo suggerimento, che anche stavolta riguarda la coppia e il benessere di entrambi.

Una giornata tra gusto e benessere

Di solito, siamo abituati a pensare alla sera di San Valentino al ristorante con il partner, mangiando pesce e bevendo vino bianco. E se invece pensassimo ad una degustazione in un agriturismo o cantina fuori città per trascorrere una giornata all’insegna di buon cibo e buon vino?

Potremmo prenotare per un giorno del weekend, così da passare un’intera giornata tra natura e bontà, facendo felici noi stessi e il partner.

Meno impegnativo e meno costoso di un weekend fuori porta, ma comunque un modo per avvicinare i nuovi amanti. Sarebbero questi i regali più azzeccati per il giorno degli innamorati, perché oltre a diamanti e peluche esiste anche tanto altro.

