In questi mesi stiamo assistendo a una valanga di assunzioni come mai le avevamo viste finora. Tantissimi bandi di concorso, a tempo determinato o indeterminato presso Ministeri, Enti pubblici, Regioni e Comuni. Tante nuove possibilità di lavoro che ridanno speranza a tutti quei giovani che da anni si battono per vedere riconosciuti i propri studi e sacrifici.

Tra le nuove selezioni, ve n’è una appena pubblicata in Gazzetta ufficiale per l’assunzione di 100 funzionari direttivi in una meravigliosa città italiana. Un’opportunità particolare, rivolta a giovani under 32 e con un contratto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come presentare la candidatura.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Nuovo concorso per 100 laureati con contratto part-time nella città del gusto e dell’eleganza

Era la capitale del Regno d’Italia ed è oggi una delle realtà più amate di tutto il Paese. Parliamo di Torino, capoluogo del Piemonte, dallo stile liberty e i sapori filofrancesi.

Torino offre a 100 laureati la possibilità di ricoprire per 24 mesi il ruolo di funzionari direttivi a tempo determinato presso le sue sedi comunali.

Ecco, quindi, a quanti e quali professionisti si rivolge il bando:

a) 18 esperti in rendicontazione e controllo;

b) 18 esperti giuridici;

c) 15 ingegneri strutturisti;

d) 12 analisti informatici;

e) 5 esperti in contabilità pubblica;

f) 5 esperti in valutazione ambientale e strategica;

g) 5 esperti tecnici in trasporto e mobilità;

h) 5 esperti tecnici in ambito energetico;

i) 5 esperti pianificatori urbanistici;

l) 2 geologi;

m) 2 esperti in selezione del personale;

n) 2 esperti in controllo di gestione;

o) 2 assistenti sociali;

p) 2 educatori professionali;

q) 2 coordinatori dei servizi pedagogici.

Presentazione delle domande e modalità di svolgimento della prova

La procedura concorsuale contempla innanzitutto una preselezione basata sui titoli. La graduatoria si formerà assegnando un certo punteggio ai titoli posseduti e alle relative votazioni. Si ammetteranno alla seguente prova di selezione un numero di partecipanti pari a 3 volte i posti messi a bando per quella specifica figura professionale.

Tale selezione prevede un primo assesment di gruppo o individuale con un eventuale test scritto e un successivo colloquio finale.

Per entrare in graduatoria, è necessario raggiungere un punteggio minimo di 36/60esimi.

È possibile inviare la domanda in modalità telematica entro le ore 13 del prossimo 11 ottobre, come previsto all’apposito sito internet. L’iter selettivo inizierà giorno 18 ottobre, secondo quanto riportato nel bando di concorso.

Ecco il nuovo concorso per 100 laureati con contratto part-time nella città del gusto e dell’eleganza, un’occasione che i giovani neolaureati dovrebbero cogliere al volo.

Approfondimento

I segreti per studiare in modo produttivo e prepararsi al meglio per un concorso pubblico.