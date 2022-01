Il bagno è l’ambiente di casa che necessita una maggiore attenzione per quanto riguarda la pulizia. Essendo predisposto alla cura della persona, è importante igienizzarlo a dovere e con frequenza per evitare fastidiose incrostazioni, sporco ostinato e la formazione di germi e batteri dannosi per la salute.

I sanitari, dopo l’utilizzo, inevitabilmente rimangono bagnati e gocciolanti e diciamoci la verità, non è né comodo né scontato che vengano asciugati. Per questo motivo, capita spesso che le superfici diventino opache e orribili da vedere a causa del calcare che si deposita. Per limitarne l’accumulo è necessario utilizzare prodotti specifici in grado di eliminarlo in maniera definitiva, ma spesso si tratta di detergenti chimici non proprio salutari. Come fare dunque ad ottenere sanitari disinfettati e splendenti senza compromettere la propria salute? Per un piatto doccia o un lavabo bianco ed igienizzato, ecco come unire la forza pulente di bicarbonato e aceto riciclando vecchi asciugamani.

Il nemico dei sanitari

Senza ombra di dubbio il problema più grande di tutte le superfici che entrano a contatto con l’acqua è il calcare. L’acqua, infatti, non è completamente pura e dopo l’evaporazione deposita sui piani le sostanze che porta con sé. Per dare una definizione tecnica di calcare, si può dire che si tratta di una roccia sedimentaria costituita maggiormente da un minerale chiamato calcite. Quest’ultimo è composto principalmente da carbonato di calcio e si presenta come un solido bianco che ricopre ed incrosta le superfici con il rischio di intaccarle e rovinarle.

Per un piatto doccia o un lavabo bianco ed igienizzato, ecco come unire la forza pulente di bicarbonato e aceto riciclando vecchi asciugamani

Un metodo semplice per combattere le incrostazioni sui sanitari in bagno è quello di utilizzare bicarbonato e aceto, ma in che modo? Innanzitutto è necessario recuperare dei vecchi asciugamani.

Il procedimento consiste nel cospargere tutta la superficie interna del box doccia, del lavabo o del bidet con del bicarbonato di sodio e successivamente ricoprire il tutto con vecchi asciugamani. Dopo averli posizionati, bisogna versarci sopra una bacinella di acqua bollente e lasciare che il tutto si raffreddi. Durante questo lasso di tempo, prepariamo una soluzione con aceto caldo e un cucchiaino di detersivo per piatti ed inseriamola all’interno di uno spruzzino. Una volta freddi, rimuovere gli asciugamani, spruzzare ovunque la soluzione preparata precedentemente e lasciare agire per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo, risciacquare e al contempo strofinare con una spugnetta.

I risultati saranno sbalorditivi e i sanitari risplenderanno di luce propria.

Approfondimento

Per combattere l’umidità e dire basta a vetri appannati e pieni di condensa che causano muffe e cattivi odori, ecco 5 rimedi semplici e pratici