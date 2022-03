In cucina nulla si spreca. Esistono molte ricette che permettono di utilizzare gli scarti di cucina, come per per i gambi degli asparagi, frullati per realizzare un risotto, come anche per le bucce di mele che possono diventare gustosi muffin.

Così, anche con le bucce di questo scarto di cucina, si può realizzare un incredibile piatto, anzi più di uno.

Non tutti sanno che le bucce di patata possono valere oro in cucina

La patata è un noto ingrediente nella cucina di ogni famiglia. Economica e molto versatile, viene acquistata da tutti anche per il suo sapore apprezzato sia dai più piccoli che dai più grandi.

Nelle varie ricette che tutti conoscono, la buccia di patata non è quasi mai inclusa nella preparazione. Infatti, è quasi sempre eliminata con il pelapatate o con un coltello e poi cestinata. Nulla di più sbagliato considerarle uno scarto, ma bensì un ingrediente anche molto buono con cui si possono realizzare tante ricette e non solo.

La prima cosa da fare è lavare per bene le bucce di patate e poi lasciarsi ispirare da queste straordinarie ricette. La prima fra tutte, più semplice, veloce e molto gustosa, sono le chips. Non altro che bucce di patata trasformate in croccanti patatine molto saporite.

Quindi, con l’interno della patata si potrà realizzare una ricetta molto raffinata con pochissimi ingredienti e con le bucce un contorno da leccarsi i baffi. Insomma, 2 ricette che potranno salvare la cena risparmiando un po’ di soldi.

Incredibile come da questo scarto in cucina si possano creare ricette fantastiche o far crescere nuove spettacolari piante

Le bucce di patata si possono utilizzare anche nei piatti più comuni. Come ad esempio per questa ricetta veloce, facile e leggera, ottima per ritornare in forma in previsione dell’estate. Ma non è tutto, anche altre preparazioni, come il pollo al forno, il polipo all’insalata, possono essere realizzate con le bucce di patate.

Insomma sono poche le ricette dove non è possibile includere la buccia di patata. Tra tutti, ad esempio, un gâteaux dove le patate vengono bollite e la buccia poi viene via come una pellicola.

Ma oltre alla cucina, quasi nessuno pensa che le bucce, se piantate proprio in primavera, possono far crescere tante piantine di patate. Un esperimento molto facile e dal successo assicurato.

Basterà procurarsi delle patate germogliate, tagliare via la buccia con il germoglio e piantarlo in un vaso abbastanza profondo. Le patate dovranno crescere nel terreno e quindi occorrerà più spazio possibile altrimenti il raccolto sarà scarso.

Ogni giorno si potrà annaffiare, senza esagerare e dopo qualche mese, circa in piena estate quando le piante inizieranno ad appassire, le patate saranno pronte per essere raccolte. Basterà sradicare la pianta e cercare le patate tra le radici e il terreno nel vaso.

