Trovare lavoro vicino Roma è l’aspirazione di tanti. Intanto perché si tratta di un’area in cui ci vivono milioni di persone. Ma per altri può incidere molto la voglia di andare a vivere in una grande città.

Chi, però, volesse trovarlo semplicemente vicino alla capitale, potrebbe tenere conto di un concorso pubblico presso il Comune di Vignanello. Si trova in provincia di Viterbo e dista poco più di un’ora d’aiuto da Roma.

Per un lavoro vicino Roma c’è questo concorso pubblico

Si ratta di un bando di concorso pubblico per soli esami. L’obiettivo è coprire due posti di agente di polizia locale, a tempo parziale (50%) ed indeterminato. La categoria è C1. Tra i requisiti per l’ammissione si indica il diploma di maturità quinquennale. Richiesta l’idoneità psicofisica per quelle che dovranno essere le mansioni da svolgere, tra cui l’utilizzo di arma e mezzi in dotazione. Necessaria, inoltre, la patente B. La domanda può essere presentata via Pec, con raccomandata A/R o presso l’Ufficio Protocollo dell’ente.

Quando scade il concorso e quante prove sono previste

Il limite per la presentazione della partecipazione è fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tenga conto che la pubblicazione è avvenuta il 26 luglio 2022 e il sito del Comune indica il 25 agosto come scadenza.

Qualora le domande di partecipazione fossero più di 15, il Comune si riserva la possibilità di una preselezione con test a risposta multipla. I primi 30 (con punteggio minimo di 21/30) saranno ammessi alle prove successive. Ci sono, inoltre, da affrontare due prove scritte e una orale.

Scaricare il bando, ecco dove trovarlo

Le informazioni dettagliate sono, ovviamente, riportate sul bando. Il testo è da leggere con attenzione per chiunque volesse partecipare. Ed è reperibile direttamente sul sito del Comune. Basta, infatti, accedere al sito del Comune di Vignanello e successivamente esplorare il Menù in alto a sinistra.

Alla voce “L’amministrazione” è presente il collegamento ad Amministrazione Trasparente. Accedendo al collegamento, si arriva in una pagina dove è presente il link a Bandi di concorso. Basterà selezionarlo e con un ulteriore click si accederà ad una sezione dove sono riportati i concorsi pubblicati.

Tra questi c’è quello riservato alla copertura a tempo parziale ed indeterminato di agente di polizia locale. Sarà quello il collegamento alla pagina in cui poter trovare il bando, ma anche il modulo di domanda.

Un’opportunità da considerare, dunque, per un lavoro vicino Roma. Per chi, invece, cercasse un concorso per la Lombardia, attenzione a questo del Comune di Tradate per la formazione di una graduatoria per agenti di polizia locale.

