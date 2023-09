Quanto costa soggiornare in Puglia nella masseria di Raoul Bova, il nuovo don Matteo, e cosa fare nei dintorni

In Italia allontanarsi dalle città affollate restituisce serenità e sorrisi. Durante vari periodi dell’anno possiamo preferire la montagna o il mare. Se la scelta cade sulla Puglia, c’è un posto incantevole legato a un noto attore italiano, Raoul Bova. Scopriamo quali sono le tariffe della sua masseria.

Gran parte delle persone riescono con fatica a far quadrare i conti del bilancio familiare. Grazie a una vincita alla Lotteria nazionale o per un’eredità inaspettata alcuni però hanno a disposizione un mucchio di soldi. In altri casi si riesce ad accumulare una fortuna in euro lavorando sodo in alcuni settori particolari. Tra i tanti pensiamo al mondo dello spettacolo. I guadagni degli attori di Hollywood sono vertiginosi. Cifre importanti però sono anche nei conti corrente di molti artisti italiani. Ci sono quelli che decidono di investire i propri soldi comprando azioni. In molti poi preferiscono aprire ristoranti come ha fatto Lino Banfi di recente.

Il settore immobiliare poi è sempre tra i preferiti. Comprare case per rivenderle o affittarle è una fonte di guadagno che potrebbe assicurare una rendita considerevole. C’è poi chi decide di affiancare la recitazione a quella di albergatore.

Ecco quanto costa soggiornare in Puglia nella masseria di Raoul Bova

Uno degli artisti italiani più affascinanti e bravi sarebbe Raoul Bova. Dopo aver collezionato ottimi risultati come nuotatore ha intrapreso la carriera di attore. Tra i suoi film ricordiamo Piccolo grande amore, La lupa, The tourist. Molte anche le serie tv in cui ha recitato, pensiamo a Ultimo e a Don Matteo, dove ha sostituito Terence Hill.

Innamorato della Puglia ha deciso di acquistare un immobile in questa Regione come per esempio hanno fatto Helen Mirren e Raz Degan.

Raoul Bova ha deciso di trasformare un’antica masseria in una struttura ricettiva lussuosa. Chi vi soggiorna potrà godere di molta tranquillità rigenerante vicino ad uliveti, agrumeti e macchia mediterranea a poca distanza dal mare.

Scopriamo quanto potremmo spendere per una notte infrasettimanale nella Masseria San Giovanni nei pressi di Fasano. Dal 13 al 14 settembre 2023 per esempio una camera matrimoniale Classic standard ci costerebbe 268 euro. Se desideriamo soggiornare in un weekend autunnale per due notti dal 14 al 16 ottobre il prezzo sarebbe 370 euro. Le tariffe riportate si riferiscono a quelle del sito ufficiale.

Cosa troveremo

Ecco scoperto quanto costa soggiornare in Puglia nella masseria di Raoul Bova in coppia.

La Masseria San Giovanni si staglia nel panorama pugliese con la sua architettura tipica e il colore bianco. Le stanze sono poche, ma ben curate, dallo stile sobrio e con colori delicati. All’esterno c’è una piscina accogliente e uno spazio ampio, adatto per ospitare eventi, tra cui matrimoni. Colazione, pranzo e spuntini vengono serviti utilizzando prodotti a chilometro zero.

A poca distanza c’è lo Zoosafari. Il biglietto per gli adulti costa 32 euro, mentre i bambini pagano 25 euro. La tariffa di Fasanolandia invece sarebbe di 18 euro. Si può anche andare al Parco delle Dune costiere, dove fare escursioni a piedi o in bicicletta. Ricordiamo poi la vicinanza delle spiagge di Savelletri e Torre Canne.