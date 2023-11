Come investire 500.000 euro in modo sicuro e avere un rendimento garantito fino 17.500 mila euro dopo 12 mesi

Come investire 500.000 euro in modo sicuro-Foto da imageconomica

Se hai molti soldi da investire per un breve periodo e vuoi ottenere un rendimento garantito, il mercato ti mette a disposizione vari prodotti finanziari. Ecco come ottenere 17.500 mila euro investendo 500.000 euro per 12 mesi.

Supponiamo che tu abbia venduto casa e che adesso hai sul conto corrente i soldi ricavati dalla vendita. Questa somma, ipotizziamo sia 500.000 euro, ti servirà tra circa un anno per l’acquisto di una nuova casa. Nel frattempo vorresti investire questi soldi e non tenerli sul conto corrente, ma vorresti anche una garanzia di rendimento. Quindi come investire questa somma? In questo articolo scopriremo dove puoi mettere i tuoi soldi per ottenere il massimo beneficio per un periodo di 12 mesi.

Come investire 500.000 euro ed avere la garanzia di un rendimento

La soluzione per investire una somma e avere la certezza del guadagno sono gli investimenti a rendimento garantito. Si tratta di prodotti finanziari che ti assicurano di riavere indietro il tuo capitale al termine della scadenza, oltre a un rendimento prefissato o variabile in base alle condizioni di mercato. Gli investimenti a capitale garantito sono ideali per chi cerca sicurezza e tranquillità, senza rischiare di perdere i propri risparmi. Inoltre, sono adatti a chi ha un orizzonte temporale breve o medio, in quanto hanno scadenze che vanno da pochi mesi a qualche anno.

Le obbligazioni governative

I titoli di Stato sono la soluzione più ovvia per chi vuole investire senza rischio di perdere i soldi e garantendosi un guadagno. Le obbligazioni governative sono emesse dallo Stato e offrono un’alta garanzia di restituzione del capitale. Sia i BOT che i BTP con scadenza residua di un anno, sono prodotti adatti ad un investimento a 12 mesi. Per esempio, investendo 500.000 euro nel BOT con scadenza a ottobre del 2024 (Isin: IT0005567778), il guadagno a scadenza sarà di 15.750 euro al netto delle imposte.

Ma si potrebbe anche decidere di investire in un BTP con durata residua di circa un anno, per esempio quello in scadenza a settembre del 2024 (Isin: IT0005001547). Acquistando 500.000 euro nominali di questo titoli al momento dell’analisi, a scadenza otterresti un guadagno di 16.700 euro circa. Circa la metà di questa somma ti verrebbe versata sul conto alla scadenza della cedola semestrale.

Il conto deposito

L’alternativa alle obbligazioni sono i conti deposito. Questi sono depositi bancari a termine con tassi di interesse fissi e scadenze variabili. Offrono la flessibilità di scegliere la durata del deposito e dopo l’impennata dei tassi di interesse, oggi offrono rendimenti che superano anche il 6%. Nel caso nostro potrebbe essere interessante l’investimento in un conto deposito a 12 mesi, magari anche vincolando l’investimento per avere un maggiore rendimento.

Ipotizziamo sempre l’investimento di 500.000 euro in uno dei conti deposito che offrono il maggiore rendimento a un anno. Al momento della scrittura di questo articolo, alcuni conti di deposito offrivano rendimenti del 5% lordo. Il migliore a scadenza, il conto deposito di Cherry Bank vincolato, offrirebbe un guadagno di 17.550 euro circa, al netto della imposizione fiscale.

Su quale prodotto puntare?

Abbiamo scoperto come investire 500.000 euro e che il conto deposito è quello che offre un rendimento maggiore. La differenza con il BOT è addirittura di 2.000 euro. Ma il conto deposito ha uno svantaggio, il Fondo di tutela dei depositi (FITD), garantisce fino a 100.000 euro per ogni conto. Se la banca fallisse, con un investimento di 500.000 euro si rischierebbe di perdere fino a 400.000 euro.