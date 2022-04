Le pulizie si fanno tutto l’anno, ma, in questo particolare periodo, si cerca di essere sempre un po’ più profondi per eliminare la sporcizia invernale e dare nuova luce alla casa. Per farlo ci muniamo di guanti, detersivi, spolverini, spugne e spugnette. Riusciamo ad arrivare fino agli angoli più reconditi, con una facilità impressionante. Dedichiamo del tempo alla cura dei vari ambienti, cercando di non tralasciare nulla. Ma quando arriviamo in cucina, subito ci lasciamo scoraggiare dal più temuto degli elettrodomestici.

È lui l’elettrodomestico più temuto della casa

Il forno è uno degli oggetti in casa più angusti da pulire. Vorremmo solo utilizzarlo per cucinare, senza fare troppi sforzi contro incrostazioni e grasso accumulato. Questo perché, nella maggior parte dei casi, abbiamo a che fare con un doppio vetro e qui sembra che le cose si complichino. Infatti, per le grosse pulizie, la soluzione più adatta ci sembra quella di smontarlo, letteralmente, per arrivare negli angoli e scovare anche i residui di cibo, che si depositano inevitabilmente nelle fessure. Svitando il doppio vetro, infatti, avremo più manualità nel lucidarlo in tutte le sue parti, sciacquarlo e riporlo, lucente e splendente, nuovamente in posizione. Ma in realtà potremo evitarci la fatica utilizzando un solo oggetto, che ci permetterebbe di igienizzarlo senza smontare nessuna delle sue parti.

Per un doppio vetro del forno pulito e brillante non serve smontarlo ma usare questo oggetto contro lo sporco più ostinato

In quasi tutti i forni di penultima e ultima generazione, infatti, esiste una fessura tra i due vetri dello sportello di apertura. Si trova nella parte anteriore, ovvero quella più vicina alla guarnizione. Questo è stato fatto apposta per poterlo pulire anche senza smontarlo, eliminando il grasso incontrato e lucidando senza troppa fatica anche il vetro. Per farlo, però, evitiamo i prodotti troppo aggressivi, poiché qualche residuo potrebbe poi contaminare il cibo in cottura una volta accesso. Quando il forno sarà completamente spento e freddo ci basterà utilizzare una soluzione di aceto e bicarbonato diluito in acqua tiepida. Nel caso in cui volessimo utilizzare comunque uno sgrassatore universale, sarebbe consigliato passare più volte una spugna asciutta per rimuovere i residui e lasciarlo asciugare aperto per qualche ora.

In entrambi i casi, ci basterà usare un oggetto “modificato”. Prendiamo infatti lo spolverino che utilizziamo per la polvere, rimuoviamo il panno e al suo posto usiamo una spugna, anche in microfibra, imbevuta di detersivo. In questo modo eviteremo di usare accessori che possono raschiare il vetro o danneggiarlo in modo irreparabile. Per un doppio vetro del forno sempre pulito e sgrassato, passiamo la spugna in ogni angolo, con almeno un paio di passate. Così facendo elimineremo anche lo sporco più ostinato.

Lettura consigliata

Incredibile come molti lo ignorino durante le pulizie di primavera ma questo oggetto è considerato tra i più sporchi della casa