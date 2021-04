Quando parliamo di alimentazione, siamo soliti ricollegarla alla forma fisica. Diete, regimi alimentari e salute ci fanno sempre pensare al corpo nella sua interezza. Capita raramente che si pensi al cervello, alla memoria e all’importanza di una mente sveglia e attiva. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di un trucco su come mantenere giovane la nostra mente e allenare la memoria, le parole crociate.

Oltre ad alcuni giochi o stratagemmi come quello descritto nell’articolo, ricordiamoci che anche l’alimentazione ha la sua importanza. Ed è per questo che oggi ci soffermeremo sugli alimenti migliori per essere sempre lucidi e all’erta.

Per un cervello in forma fino a 100 anni ecco cosa non deve mai mancare nella nostra dieta

Ciò che non deve mai mancare è sicuramente l’acqua. Fonte di benessere per tutto il nostro corpo, anche una leggera disidratazione può ridurre le nostre energie mentali con tutto ciò che ne consegue. Stati confusionari e annebbiamento, infatti, sono tipici di una carenza d’acqua.

L’altro elemento che non dovrebbe mai mancare è lo zucchero, ma non quello bianco raffinato, bensì quello degli alimenti. Tra i cibi con la maggiore concentrazione di zucchero troviamo il miele, ma soprattutto (e sembrerà strano) la barbabietola rossa, ricca di glucosio.

Un altro immancabile alimento è quello che da piccoli che non volevamo mangiare e per questo motivo ci raccontavano la storiella del fosforo. Di cosa parliamo? Del pesce ovviamente. Ricco sia di fosforo che di Omega 3, alcuni pesci come lo sgombro, il salmone e le sarde si considerano quasi miracolosi per il cervello.

Mai trascurare l’intestino

Avere un intestino in forma significa avere un intestino felice e, rappresentando il nostro secondo cervello, dobbiamo necessariamente averne cura. Assumere alimenti probiotici, come gli yogurt, e prebiotici ricchi di oligosaccaridi come cipolle e carciofi, è fondamentale anche per la nostra lucidità mentale.

In senso opposto, ciò che dovremmo evitare riguarda i cibi particolarmente raffinati ed un consumo eccessivo di carne rossa e latticini.

Per un cervello in forma fino a 100 anni ecco cosa non deve mai mancare nella nostra dieta ed anche cosa converrebbe limitare.