Abbiamo acquistato una casa e vogliamo ristrutturarla? Le pareti sono piene di vecchia carta da parati fuori moda e vogliamo toglierla per ridipingerle? Dobbiamo fare grande attenzione per non rischiare di rovinare i muri. Ma i nostri problemi adesso sono finiti. É stato finalmente svelato il rimedio infallibile per rimuovere la carta da parati senza rovinare le pareti. Ecco qual è e cosa serve.

Gli strumenti necessari per fare un lavoro preciso

Togliere i vecchi rivestimenti può sembrare un’operazione impossibile ma non lo è. Dobbiamo semplicemente dotarci di una spugna, una bacinella piena di acqua tiepida, una spatola o un raschietto e di qualche metro di carta vetrata.

Se vogliamo fare un ottimo lavoro prendiamo anche del nastro di carta e un cacciavite. Ci serviranno per rimuovere gli interruttori in plastica e per proteggere i punti di corrente presenti.

Siamo pronti per iniziare. È stato finalmente svelato il rimedio infallibile per rimuovere la carta da parati senza rovinare le pareti. Tutti possono utilizzarlo e non richiede particolari competenze tecniche. Solo precisione e pazienza.

Finalmente svelato il rimedio infallibile per rimuovere la carta da parati senza rovinare le pareti: i passaggi

Iniziamo spostando i mobili dai muri e staccando la corrente. Riusciremo così a muoverci agilmente e non rischieremo di prendere la scossa. É il momento di ricoprire le prese con il nastro di carta.

Proseguiamo e immergiamo la spugna nella bacinella di acqua tiepida. Una volta inumidita la passeremo in modo uniforme su tutta la carta da parati. Aspettiamo qualche minuto: la carta inizierà a incresparsi e potremo procedere alla rimozione con la spatola.

Se rimangono dei residui di colla prendiamo la carta vetrata e rimuoviamoli delicatamente. Asciughiamo ancora una volta con il panno e quando il muro è completamente asciutto e pulito iniziamo a dipingere.

Un ultimo consiglio. Se dobbiamo staccare la carta da parati dal cartongesso è meglio usare una pistola a vapore acqueo rispetto all’acqua. Altrimenti il muro potrebbe incresparsi o danneggiarsi irreparabilmente.