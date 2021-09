Il modo di dire più diffuso parla di “pulizie di primavera” ma, in realtà, anche l’autunno è una stagione che ben si presta a rimboccarsi le maniche e dare una bella pulita in casa.

In questi giorni, tutti ci ritroviamo a dover fare il cambio di stagione di armadi e cassetti. Quale occasione migliore dunque per ripulire a fondo il nostro guardaroba?

Ma non solo. Tra un mese circa cominceremo ad accendere il riscaldamento. È dunque arrivato il momento di dare una bella ripulita ai termosifoni, magari utilizzando questo insospettabile oggetto che ci permette di non fare fatica.

Per un cambio di stagione corretto e ben organizzato è fondamentale questo passaggio a cui pochi pensano

Stiamo suggerendo di lavare le coperte, lenzuola e federe che erano riposte nei cassetti.

Potrebbe sembrare un’assurdità sprecare energia elettrica e detersivo per lavare qualcosa che non si usa da mesi e che avevamo riposto già pulito e stirato. Ma così assurdo non è, e lo stiamo proprio andando a spiegare.

Durante tutti questi mesi estivi, abbiamo conservato la biancheria da letto invernale chiusa nei cassetti o riposta su un piano dell’armadio o in un vano sotto il letto.

Qui, in questo periodo, gli acari sono sopravvissuti e, anzi, hanno avuto modo di moltiplicarsi.

Impossibili da vedere ad occhio nudo, questi microrganismi si nutrono della polvere e rappresentano una delle principali fonti di allergia.

Prima di rifare il letto, è quindi bene dare una bella rinfrescata a coperte e lenzuola. Per un lavaggio davvero efficace si consiglia di mettere in pratica gli utilissimi suggerimenti dell’articolo “Addio agli acari grazie a questi semplici trucchi davvero efficaci che in pochi conoscono”.

Ecco dunque chiarito il perché, durante il cruciale momento del cambio armadi, per un cambio di stagione corretto e ben organizzato è fondamentale questo passaggio a cui pochi pensano.

Pulizia profonda degli armadi

Il momento del cambio degli armadi è inoltre l’occasione migliore per dare una bella pulita al fondo di armadi e cassetti. Mai utilizzare un panno asciutto o il classico piumino per la polvere. Questi infatti semplicemente spostano la polvere da una parte all’altra. Meglio quindi usare un panno bagnato. Per il passaggio preliminare, l’ideale è la carta assorbente da cucina intrisa di acqua e ben strizzata. Proseguire quindi con un secondo passaggio, utilizzando uno straccio inumidito con semplice acqua oppure utilizzando un prodotto specifico per la pulizia della casa. Per un’azione igienizzante si consiglia una soluzione con acqua e alcol.

Infine, per dare un tocco profumato, aggiungere alla sola acqua qualche goccia di olio essenziale. Sono perfetti gli aromi freschi come l’eucalipto, il limone, il cedro o il bergamotto. Più dolce, ma altrettanto consigliato, l’olio essenziale di lavanda.

