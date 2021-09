Quanti immaginerebbero che da una semplice moneta da 2 euro si possa tirare fuori una vera e propria fortuna? Ad avere valore numismatico non sono solo le classiche monete d’epoca, come le lire e i fiorini, ma anche il più recente euro. Le monete moderne, infatti, acquistano valore per più ragioni. Una di queste sono gli errori di conio, ossia difetti di produzione sulla moneta come simboli sovrapposti o forma non conforme. È il caso, ad esempio, di una moneta del 2002 che a causa degli errori di conio ha raggiunto quotazioni davvero elevate. Infatti, chi trova questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe mettere in tasca fino a 10.000 euro. In altri casi, alcune monete sono ritenute “rare” perché prodotte in scala ridotta per eventi specifici e dunque più difficili da trovare.

La principessa Kelly

Tra le monete commemorative più rare e più di valore, conquista il primo posto una moneta da 2 euro direttamente dal Principato di Monaco. Nel 2007, per celebrare il 25° anniversario della morte della principessa Grace Kelly, Monaco ha fatto produrre questa moneta da collezione. Nella parte anteriore (dritto) è riportato il nome dello Stato, le stelle europee ed il profilo della principessa. A renderla speciale, è il numero delle monete prodotte (tiratura) che ammonta a 20.001 pezzi, facendole guadagnare un prezzo di listino di 2600 euro. Un gruzzoletto niente male, ma che potremo ottenere solo trovando una moneta “fior di conio” (FDC), ossia perfettamente conservata, senza danni e graffi.

Purtroppo, non basta che una moneta venga classificata rara per farle acquistare valore. Infatti, buona parte del prezzo, sarà dettata dallo stato di conservazione e lucentezza della moneta che, alla sua massima espressione, viene definita Fior di Conio.

Soldi a cascata sui fortunati che trovano queste rarissime monete da 2 euro

Esistono poi lavorazioni specifiche sul metallo delle monete che le rendono cosiddette “Fondo Specchio” e che ne mettono in risalto tutte le caratteristiche. Sono monete particolarmente lucenti fino al punto da poterci vedere dentro il nostro riflesso, ed è questa la categoria della seconda moneta. Arriva sempre dal Principato di Monaco la moneta con cui si è celebrata la costruzione della Fortezza della Rocca ben 800 anni dopo. Seppure abbiano una tiratura inferiore rispetto alla moneta con Grace Kelly, il loro valore è leggermente più basso, ma certo non da disdegnare. Con appena 10.000 monete prodotte, i 2 euro con la Fortezza della Rocca sul dritto, valgono ben 1650 euro.

Soldi a cascata sui fortunati che trovano queste rarissime monete da 2 euro. Tuttavia, specialmente per i meno pratici, prima di fare operazioni con le monete sarebbe sempre bene il parere di un numismatico.