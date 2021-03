La bella stagione è alle porte. E con le giornate più lunghe e il clima più mite, si avvicina anche la data ufficiale della chiusura del riscaldamento. Questo è il momento migliore per pulire i termosifoni. Si tratta di un’operazione fondamentale per la corretta manutenzione e il buon funzionamento dell’impianto stesso.

Certo, è un compito un po’ noioso e faticoso, ma c’è un modo per facilitare le cose. Infatti, in pochi avrebbero pensato a questo oggetto per eliminare la polvere dai termosifoni senza fatica e in un batter d’occhio.

Come togliere la polvere dai termosifoni

Per prima cosa va eliminata tutta la polvere che si è accumulata durante il lungo inverno. Ma non è così semplice. I termosifoni, per struttura e posizione, non sono proprio semplici da pulire. Ma per la polvere, il nostro alleato lo troviamo in bagno: si tratta del phon! In pochi avrebbero pensato a questo oggetto per eliminare la polvere dai termosifoni senza fatica e in un batter d’occhio. E invece, dopo aver sistemare un panno bagnato sul pavimento e un altro dietro il calorifero, basta azionare il getto di aria fredda dell’asciugacapelli. In pochi secondi, tutto lo sporco accumulato anche nei punti più difficili da raggiungere, si va a depositare sui nostri stracci.

Altre soluzioni

Un’altra alternativa potrebbe essere quella di utilizzare l’aspirapolvere. In caso di eventuali macchie, meglio ancora sfruttare la forza pulente del vapore. A prescindere dalla modalità utilizzata, per ultimare la pulizia, con un ripasso “di fino”, si può usare un piumino o la classica spazzola “cattura polvere”.

Si consiglia di ripetere questa operazione anche a inizio autunno, poco prima della riaccensione dell’impianto di riscaldamento. Inoltre, durante la stagione fredda, si dovrebbe spolverare i termosifoni con una certa regolarità (almeno una volta a settimana). Mantenere una buona qualità di aria in casa è fondamentale soprattutto se ci vivono persone allergiche o con problemi respiratori.