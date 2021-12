Bere una tazza di caffè caldo durante la giornata è un rituale al quale non possiamo assolutamente rinunciare. Ci aiuta a svegliarci al mattino, fornisce l’energia giusta per affrontare la giornata, ci mantiene attivi e allontana la stanchezza.

Da soli o in compagnia, sorseggiare un caffè fumante vuol dire ritagliarsi un piccolo momento di relax, perfetto per ritemprare la mente e il corpo.

Alcuni lo sostituiscono con questa bevanda dal gusto delicatamente dolce, ma la maggior parte degli italiani è fedele al caro e vecchio caffè.

Le nuove abitudini degli italiani

Per molti bere caffè è un’abitudine quotidiana irrinunciabile. Un prodotto che, proprio come il sale e lo zucchero, è spesso presente nelle nostre dispense.

Negli ultimi anni le abitudini e i ritmi di vita sono molto cambiati. Le macchine del caffè che utilizzano le capsule o le cialde sono entrate nelle case degli italiani, soddisfacendo perfettamente le esigenze di rapidità.

Ma il caffè preparato con la caffettiera risulta essere ancora il più utilizzato. Infatti, molti di noi non sono pronti a rinunciare al suo profumo inebriante che si diffonde per tutta la casa e al tipico rumore che ci avvisa che il caffè è quasi pronto.

Per un caffè dal sapore perfetto ecco come pulire la caffettiera da residui e calcare in poche e semplici mosse

Molti affermano che la caffettiera non dovrebbe essere lavata. Ma per preparare un ottimo caffè, dobbiamo necessariamente curare e pulire la moka. Infatti con il costante utilizzo, tutte le sue parti accumulano calcare e sporcizia.

Ma cosa fare? Per un caffè dal sapore perfetto ecco come pulire la caffettiera da residui e calcare in poche e semplici mosse. Il miglior modo per effettuare una corretta pulizia quotidiana è quello di lavare la nostra caffettiera solo con acqua calda. Non utilizziamo assolutamente il detersivo, perché l’odore potrebbe alterare il sapore del caffè.

Una volta a settimana, immergiamo la macchinetta in acqua calda e aceto per 45 minuti. Questa soluzione la renderà più lucida e rimuoverà lo sporco.

Per pulire il serbatoio ed eliminare il calcare, riempiamolo di acqua e aggiungiamo qualche cucchiaio di aceto. Chiudiamo la moka e accendiamo il fuoco. Proprio come se stessimo preparando un normale caffè. Quando l’acqua e l’aceto saliranno nella parte superiore, elimineranno tutte le incrostazioni di calcare, liberando anche i forellini del filtro.

Non dimentichiamo di pulire per bene la guarnizione e di sostituirla qualora fosse usurata. Prima di riporla nelle credenza, asciughiamo tutte le sue parti per evitare che si sviluppi la muffa.

Ancora qualche utile consiglio

Per pulire la caffettiera esternamente, prepariamo una miscela di acqua, bicarbonato e aceto e strofiniamo delicatamente sulle parti annerite. Infine, ricordiamo di non lavare mai la caffettiera in lavastoviglie.

