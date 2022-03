Chi di noi cucina in casa sa bene come sia difficile mantenere gli spazi puliti e in ordine. Quando si prepara la cena o il pranzo e si usa il piano cottura e i piani di lavoro si tende a sporcare e a schizzare.

In particolare, quando cuciniamo piatti elaborati il rischio più grande è quello che il sugo o l’olio schizzino e si depositino su pareti e superfici, causando incrostazioni.

A nulla serve la nostra abilità, il calore dei fornelli e il ribollire dei nostri piatti hanno questo effetto indesiderato. Oggi vogliamo vedere un semplicissimo modo per evitare di sporcare e per dire basta schizzi di sugo e di olio quando prepariamo i nostri piatti preferiti.

Cucinare sarà un piacere

Quando prepariamo il sugo di pomodoro è comunissimo vedersi creare bolle e schizzi che si depositano sui fornelli, sulle corone del gas e sulle pareti. Se dovessimo stare dietro a questo sporco, dovremmo pulire e igienizzare quotidianamente dopo ogni pasto le piastrelle e i piani di cottura. Spesso, però, non abbiamo né tempo né voglia.

Per questo possiamo adottare un metodo alternativo alla classica cottura in padella bassa. Quando usiamo la padella bassa è molto comune che non solo il sugo schizzi, ma esca quando mescoliamo con la posata. Oggi vedremo un’alternativa irrinunciabile per evitare disastri.

Basta schizzi di sugo e di olio sul piano cottura se seguiamo questi consigli

La soluzione più furba è quella di adottare una pentola dai bordi più alti in modo da evitare schizzi di cibo. Possiamo tranquillamente usare una pentola per la pasta o una pentola a vapore, ma secondo alcuni queste pentole non sarebbero le migliori per preparare sughi e condimenti.

Allora possiamo optare per una pentola antiaderente a bordi alti o altissimi. In questo modo potremo preparare cibi che richiedono una lunga cottura senza il rischio che si brucino o si attacchino al fondo.

Se in molti pensano che questo tipo di pentola non sia adatta per certe preparazioni, dovremo ricrederci. In una pentola alta è possibile realizzare qualsiasi cosa si possa in padella, dai soffritti alle cotture a vapore.

Per preparare il nostro sugo non dovremo fare altro che soffriggere cipolla e aglio direttamente in pentola e poi aggiungere la salsa in un secondo momento.

Il sugo non sarà mai stati più buono e soprattutto il nostro piano cottura non sarà mai stato più pulito.

Lettura consigliata

Il forno torna come nuovo se seguiamo questo semplicissimo consiglio