Se consideriamo la chiusura del 5 luglio come riferimento, scopriamo che l’indice principale del listino milanese ha guadagnato oltre il 5%. Il titolo Italgas, invece, ha perso oltre lo 0,6%. Come comportarsi con le azioni Italgas vista la loro debolezza rispetto all’indice principale di Piazza Affari?

Il livello da monitorare con attenzione in chiusura di giornata passa per area 5,488 euro. Fino a quando le quotazioni si manterranno sotto questo livello di prezzo l’obiettivo più probabile del ribasso rimane sempre area 5,12 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello, poi, potrebbe fare accelerare ulteriormente al ribasso verso l’obiettivo successivo in area 4,525 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe passare per area 3,93 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 5,488 euro potrebbe spingere le quotazioni al rialzo. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per un ritorno verso area 6,5 euro.

Considerazioni sul titolo Italgas e sua valutazione

Ricordiamo una statistica molto importante e interessante relativa al titolo in esame. Come già scritto in report precedenti (clicca qui per leggere), la probabilità che un investimento in azioni Italgas possa portare a un guadagno è, con lo storico a disposizione, del 100%. Abbiamo mostrato, infatti, che già a partire da un investimento della durata di due anni la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100%. Con un rendimento medio annuo di oltre il 10%. Da notare che questo risultato è già corretto per la distribuzione del dividendo.

Per quel che riguarda la valutazione di Italgas la situazione è molto chiara. Come riportato sulle riviste specializzate, qualunque sia la metrica utilizzata, il titolo risulta essere sottovalutato. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo/utili (PE) il titolo risulta essere sottovalutato anche rispetto al settore di riferimento a livello mondiale. In questa caso parliamo di una sottovalutazione di poco superiore al 20%. Il rapporto Price to Sales, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Questo livello di sottovalutazione è anche confermato dal Fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Infine, ricordiamo che il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Allo stato attuale uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria. Il rapporto debito/capitalizzazione, infatti, è pari a circa il 300%.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

Come comportarsi con le azioni Italgas vista la loro debolezza rispetto all’indice principale di Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Italgas (MIL:IG) hanno chiuso la seduta del 8 luglio a 5,46 euro, in ribasso dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

