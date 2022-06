Non mancano le opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro con il diploma. Nelle ultime settimane, ad esempio, diversi enti pubblici hanno pubblicato dei bandi di concorso che rappresentano una buona occasione per giocarsi le proprie chance. Anche perché, soprattutto in una fase storica non facile dal punto di vista economico, aprono ai vincitori le porte di un buon impiego. E, restando nel solco di quanto detto, scadono a luglio queste due opportunità di lavoro presso il Comune di Sassari.

Concorsi pubblici con il diploma o licenza media

Si tratta di due bandi di concorso pubblico per la copertura di due differenti posizioni. Ma meglio vederli nel dettaglio. Per entrambi la data di pubblicazione è quella del 17 giugno. La scadenza è il 18 luglio 2022.

Il primo concorso pubblico per esami è per la copertura di due posti di assistente ai servizi amministrativo-contabili. La categoria è B3. Tra i requisiti c’è la licenza media o ovviamente un titolo di studio superiore, unitamente alla patente europea per computer di livello base (ECDL). Altri dettagli in merito sono, ovviamente, disponibili sul bando, compresi i titoli che assorbono i requisiti di istruzione citati.

Le domande di ammissione sono da presentare esclusivamente online attraverso la piattaforma presente sul sito del Comune di Sassari, dove bisognerà seguire un’apposita procedura. Il bando specifica la possibilità di una prova preselettiva prevista per il 15 settembre 2022. I primi 50, eventualmente, avranno accesso alla prova scritta (prevista a partire dal 22 settembre). Con 21/30 come punteggio si potrà accedere alla prova orale, prevista a partire dal 27 settembre. Si specifica che la comunicazione delle date avverrà con sette giorni d’anticipo. Sul bando si indicano le materie delle prove.

Scadono a luglio queste due opportunità di lavoro per chi ha il diploma

L’altro concorso, invece, è per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto da collaboratore ai servizi informativi. La categoria, in questo caso, è C. Si richiede, tra i diversi requisiti, un diploma di maturità come perito industriale a indirizzo informatico o a indirizzo elettronico o telecomunicazioni. Valide, ovviamente, eventuali classi di laurea che assorbono questo requisito. L’elenco è disponibile sul bando.

Anche in questo caso per partecipare bisognerà seguire la procedura online disponibile sul sito del Comune di Sassari. Per il 15 settembre, è prevista un’eventuale prova preselettiva, con i primi 50 idonei chiamati ad accedere alle prove scritte. Quest’ultima è prevista a partire dal 22 settembre e l’eventuale orale a partire dal 27 settembre. Le comunicazioni saranno date con un preavviso di almeno 7 giorni, mentre le materie d’esame sono disponibili sul bando. Per superare la prova scritta, anche in questo caso, serve un punteggio minimo di 21 su 30.

Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Bandi di concorso del Comune di Sassari.

Attenzione, inoltre, ad un altro bando di concorso pubblico dal Comune di Noale (Venezia).

