Anche se probabilmente nessuno di noi ci crede veramente dare un’occhiata all’oroscopo è un’abitudine che molti hanno per iniziare bene la giornata. L’oroscopo spazia su diversi argomenti: lavoro, salute, amore. Quindi leggerlo è sempre un momento di piacere e di curiosità.

Gli astrologi di tutto il mondo concordano che esiste una certa compatibilità in amore tra i segni zodiacali. Ovviamente è bene specificare che l’astrologia non è una scienza, ma ogni tanto può essere piacevole e talvolta illuminante provare ad imparare qualcosa a riguardo. Secondo l’astrologia ci sono dei segni più compatibili e altri meno compatibili in amore. Ce ne sono anche alcuni che si attraggono a vicenda ma non è detto che questi siano poi compatibili in amore.

Per trovare l’amore basta verificare se i nostri due segni zodiacali sono compatibili

In astrologia, la compatibilità in amore si chiama sinastria. Essa permette di verificare quanto una coppia è compatibile o no in base allo studio della posizione dei pianeti. È molto semplice calcolare la compatibilità tra due segni zodiacali. Esistono tantissimi test molto facili che si trovano online e che ci permettono di capire se due segni sono compatibili.

Se invece desideriamo una vera e propria analisi di coppia dal punto di vista astrologico, il discorso si fa molto più ampio. L’astrologo, infatti, deve studiare le date di nascita, i rispettivi ascendenti e altre variabili per poter determinare il grado di compatibilità.

Secondo l’astrologia ci sono alcuni segni che sono molto affini e compatibili tra di loro. Dunque, per trovare l’amore, basta verificare se i nostri due segni zodiacali sono compatibili. Questo non vuol dire che non possiamo amare o essere compatibili con persone di altri segni zodiacali, ma è può essere divertente capire qual è la nostra coppia ideale secondo gli astrologi.

Le coppie ideali secondo l’astrologia

Ecco quali sono secondo l’astrologia le coppie di segni zodiacali che vanno più d’accordo:

Toro e Cancro;

Ariete e Gemelli;

Bilancia e Leone;

Pesci e Scorpione;

Capricorno e Vergine;

Sagittario e Acquario

Le coppie non compatibili secondo l’astrologia

Invece, le coppie che non sarebbero compatibili sono queste:

Leone e Toro;

Acquario e Pesci;

Cancro e Sagittario;

Gemelli e Vergine;

Toro e Sagittario;

Scorpione e Capricorno;

Ariete e Bilancia.

Se parliamo di amore queste sono le coppie che proprio non funzionano per l’astrologia. Ma se non funzionano in amore non è detto che non potrebbero funzionare in altri ambiti. Potrebbero essere perfette come coppie lavorative, per esempio, coppie di amici o addirittura potrebbe esserci solo un’accesa attrazione fisica.

Naturalmente, è importante ribadire che esistono tanti tipi di amore e di relazioni, non ci sono regole universali soprattutto quando si parla di oroscopo e astrologia.

