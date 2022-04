Per questo weekend pre-pasquale suggeriamo una meta tutta italiana dove però nelle strade si parla spesso americano. Stiamo parlando della splendida Gaeta, ridente borgo del litorale laziale. La cittadina marittima è infatti sede di una base NATO. Camminando per le stradine lastricate può capitare di sentire molto frequentemente le voci dei militari americani che dialogano in lingua madre.

Per trascorrere uno strepitoso weekend ad aprile, questo borgo marittimo è la scelta giusta con falesie straordinarie ed enormi blocchi di ghiaccio da scolpire

Gaeta è una meta da visitare ogni estate per le meravigliose falesie a picco sul mare e i panorami mozzafiato. In questo weekend primaverile, però, potrebbe diventare la destinazione ideale per un breve soggiorno. Ecco il motivo.

La finale mondiale di ghiaccio scolpito

Sabato 9 e domenica 10 aprile avrà luogo un evento davvero straordinario. Per il quarto anno, la città pontina ospiterà l’Ice Carving World Championship, ossia il Campionato mondiale di scultura del ghiaccio. 14 artisti provenienti, ad esempio, da Francia, Canada, Filippine etc. si sfideranno a modellare i blocchi ghiacciati. Sabato sera uno spettacolo di suoni e luci animerà la fontana di San Francesco per dare il benvenuto ai concorrenti scultori. È davvero emozionante vedere un blocco di ghiaccio prendere le forme più diverse dal maestoso cigno al lupo beffardo fino ai volti umani.

Il fascino di Gaeta vecchia

Dopo aver visitato il Santuario della Santissima Annunziata, tappa d’obbligo, seguendo le vie ai lati della Chiesa si giunge alla parte antica di Gaeta. Nelle vie strette e nei vicoletti si può passeggiare immersi in un’atmosfera che ci distrae dal presente. Ristoranti, bar e gelaterie si affacciano su strade che nascondo ad ogni angolo un particolare architettonico, una cascata di fiori o dei lastricati originali. Occorre ritagliare un po’ di tempo per visitare il Mercato del pesce che anima il Lungomaree. Qui trova pesce freschissimo a pochi euro.

Il Lungomare e le spiagge

Andando a Gaeta non si può non passeggiare per il Lungomare, da poco rinnovato, con i pescherecci ormeggiati e il suono del mare che riecheggia. Le sette spiagge del Golfo sono una più bella dell’altra con in testa l’attrezzatissima spiaggia di Serapo, ancor più godibile in questa stagione.

Non si può non citare il Tempio di San Francesco, il castello angioino-aragonese o il Monte Orlando con il suo Parco.

Il borgo marinaro laziale è l’ideale per trascorrere uno strepitoso weekend ad aprile, ma anche per ulteriori soggiorni estivi o autunnali.

Lettura consigliata

Viaggiare fra i borghi più belli d’Italia con il treno vintage Orient Express a breve sarà realtà