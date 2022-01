Viaggiare in treno oggi, spesso su treni regionali pieni nelle ore di punta dei pendolari, ci ha un po’ fatto perdere il gusto di questa esperienza. Viaggiare in treno ha tutto un suo fascino soprattutto se la percorrenza è volutamente slow. Dal 2023 sarà possibile viaggiare in Italia ma anche raggiungere mete straniere come Istanbul, Parigi e Spalato a bordo dell’Orient Express La Dolce vita. Si tratta di un progetto che prevede 6 treni arredati in stile Dolce Vita che attraverseranno ben 14 regioni. Il design delle carrozze extra-lusso renderà omaggio agli anni Sessanta e al Mondo così ben dipinto dal capolavoro di Fellini.

Sarà un viaggio alla scoperta delle bellezze italiche ma soprattutto un viaggio nel tempo per un nuovo modo di concepire il viaggio. Il turismo extra-comfort su rotaia sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia.

Viaggiare fra i borghi più belli d’Italia con il treno vintage Orient Express a breve sarà realtà

Per renderci conto della portata del progetto ecco alcuni numeri. L’Orient Express percorrerà 16.000 km di binari, di cui 7.000 non elettrificati. Saranno allestite 12 cabine Deluxe, 18 suite, una Honor Suite e un ristorante a bordo. Inoltre alla Stazione Termini sarà creata una lounge ad hoc per i viaggiatori del treno vintage. Inoltre fra due anni, proprio nella Capitale, aprirà i battenti il primo Hotel a marchio Orient Express. Fra le tappe che toccheranno i viaggiatori delle carrozze vintage, ci saranno il Piemonte con le Langhe, la città dei Gonzaga e le vette delle Dolomiti oltre a Venezia. Scendendo lungo la Penisola si potranno ammirare le bellezze dell’Umbria, Siena, Firenze e la capitale del Brunello, Montalcino. Non dimentichiamo Roma, Matera, Pompei, Paestum e Napoli. Si attraverserà l’isola sicula sia nel tratto di costa occidentale sia nella zona etnea.

Gli interni

Tutto l’arredo è stato studiato per valorizzare la maestria italiana che ha reso grande il Made in Italy. I lampadari artistici di Murano, il marmo di Carrara, la pelletteria e l’arte del cuoio umbra, saranno lo sfondo di questo viaggio nel tempo. Il menù a bordo non potrà non omaggiare la tradizione culinaria italiana, con pietanze che esalteranno le eccellenze locali dei luoghi attraversati.

Un modo nuovo di concepire il viaggio in treno, immergendosi come in una scenografia di un film anni ’60.

