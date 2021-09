Il fisico e il metabolismo, dopo avere superato i 40 anni, di norma non è più lo stesso rispetto a 20 anni prima. Cambiano molte cose, anche le nostre abitudini, e può spesso accadere di trovarsi con un po’ di grasso in più.

Quando decidiamo di seguire una dieta equilibrata, dobbiamo stare attenti a perdere solo il grasso e non la massa muscolare, né troppi liquidi. Solo in questo modo potremo puntare ad avere un fisico tonico e proporzionato. Non è semplice arrivare all’obiettivo, ma è importante tenere sotto controllo la situazione, per evitare che la nostra taglia possa lievitare.

Oltre a stare attenti a tavola, regolando i nostri pasti con l’aiuto di un nutrizionista, possiamo evitare di perdere tono muscolare, praticando dei semplici esercizi quotidiani. Mantenere i muscoli ben allenati, in modo regolare, permetterà al nostro metabolismo di non rallentare.

Per tornare in forma e dimagrire a 40 anni sono questi gli esercizi utili da fare

È importante stabilire il nostro allenamento con una persona competente, del settore, per evitare di fare movimenti sbagliati, non adatti alle nostre esigenze. Ma di base, se non abbiamo particolari problemi articolari o di altra natura, potremmo svolgere alcuni esercizi in casa e fuori.

Prima di ogni tipo di allenamento facciamo qualche minuto di riscaldamento, per evitare strappi, basta una piccola corsa sul posto. Poi, per rinforzare i muscoli e le ossa, con l’aiuto di 2 bottigliette d’acqua, facciamo sollevamento pesi con le braccia. Possiamo farli in piedi o sedute, l’importante è mantenere la schiena dritta.

Lavoriamo sull’elasticità delle articolazioni con l’esercizio “calcio d’asino”, in posizione supina, tenendo sempre la schiena parallela al pavimento. Questo potenzierà anche i nostri glutei e cosce.

Se invece scegliamo di andare in palestra, seguiamo un corso di yoga o pilates, attività che puntano ad allungare i muscoli e a lavorare sulla postura.

Per perdere la massa grassa, potranno essere d’aiuto anche gli affondi, basteranno poche serie al giorno, per tenere i muscoli allenati.

Attività all’aperto

L’attività più semplice che possiamo svolgere all’aperto è sicuramente camminare. Se lo facciamo quotidianamente, a passo svelto, in linea di massima potremo farlo per circa 30 minuti. Se invece abbiamo altri impegni e possiamo farlo solo 3-4 volte a settimana, aumentiamo i tempi fino ad 1 ora.

Oltre a fare bene a tutto il fisico, ci aiuterà a distendere la mente ed allontanare i pensieri negativi. Scegliamo i nostri brani preferiti sul cellulare e a tempo di musica facciamo un percorso che conosciamo bene e che ci mette di buon umore. In alternativa, se abbiamo una bicicletta, sarà ugualmente utile fare una bella passeggiata su 2 ruote.

Per tornare in forma e dimagrire a 40 anni sono questi gli esercizi utili da fare, insieme ad una corretta alimentazione e un allenamento stabilito con un professionista.